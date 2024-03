Fonte: Apple annuncerà nuovi prodotti questa settimana

Apple prevede di annunciare nuovi prodotti con comunicati stampa sul suo sito web questa settimana, ha detto a MacRumors una fonte comprovata che ha familiarità con la questione . Sebbene i prodotti che Apple intende annunciare non siano stati resi noti, circolano voci su nuovi iPad, Mac e accessori. Non è chiaro esattamente cosa verrà annunciato questa settimana.

Mark Gurman di Bloomberg ha ribadito oggi che Apple sta progettando nuovi modelli di iPad Pro, iPad Air e MacBook Air, insieme a nuovi accessori Magic Keyboard e Apple Pencil per iPad selezionati. Gurman ritiene che Apple non abbia intenzione di organizzare un evento tradizionale per svelare questi prodotti, ma prevede invece di annunciarli “sul suo sito web” e con una “serie di video online e campagne di marketing” a marzo o aprile.

In questo periodo marzo-aprile sono attesi i seguenti annunci:

Due nuovi modelli di iPad Pro con chip M3 , display OLED, custodia più sottile, fotocamera frontale orientata al paesaggio, fotocamera posteriore riprogettata e altre modifiche al design e possibilmente ricarica wireless MagSafe

Due nuovi modelli di iPad Air con chip M2, incluso il primo modello da 12,9 pollici

Una nuova Magic Keyboard per iPad Pro con trackpad più grande, custodia parzialmente in alluminio e altre modifiche al design

Almeno una nuova Apple Pencil

Nuovi modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 e i laptop probabilmente otterranno il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Non si vocifera con certezza di una nuova opzione di colore per iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ma probabilmente è basata su precedenti

Nuove opzioni di colore per custodie per iPhone e cinturini per Apple Watch

Si vocifera anche di una nuova Apple TV e di un HomePod con schermo in arrivo nella prima metà del 2024, ma non è chiaro se questi prodotti siano pronti. Ci sono anche presunti CAD per un iPhone SE di quarta generazione , ma non è altrettanto chiaro se quel dispositivo sia imminente, dato che si vocifera più ampiamente che il 2025 sia un periodo di tempo per esso.

Se queste informazioni provenienti dalla nostra fonte precedentemente accurata si rivelano corrette, tieni d’occhio la pagina Apple Newsroom per gli annunci di questa settimana.

VIA