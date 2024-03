Setapp sarà uno dei primi marketplace di app alternativi per iPhone nell’UE

MacPaw ha annunciato oggi che Setapp sarà disponibile come marketplace di app alternativo per iPhone nell’UE a partire da aprile. Coloro che desiderano accedere alla versione beta possono iscriversi a una lista d’attesa e gli sviluppatori interessati alla piattaforma possono fare domanda su questa pagina .

I marketplace alternativi delle app sono tra le numerose modifiche che Apple sta implementando nell’UE con iOS 17.4, al fine di conformarsi alla legge sui mercati digitali.

Su Mac, Setapp è un popolare servizio in abbonamento che fornisce agli utenti l’accesso a una raccolta curata di dozzine di app popolari per $ 9,99 al mese. Ciò include app come Ulysses, iStat Menus, Spark Mail, Unite, Yoink e altre. A partire da iOS 17.4 e versioni successive, Setapp sarà disponibile direttamente su iPhone nell’UE.

MacPaw ha affermato che la beta di Setapp Mobile offrirà un “assortimento di app accuratamente selezionato”:

• Strumenti aziendali e di produttività: aumenta la tua efficienza con strumenti per gestire la tua pianificazione, restare aggiornato, personalizzare la tua esperienza su Internet e molto altro ancora. • Software creativo e di progettazione: libera il tuo potenziale creativo con strumenti intuitivi progettati per l’animazione fotografica, la creazione di documenti e altro ancora. • Stile di vita e produttività: migliora la tua routine quotidiana con app che ti aiutano a creare abitudini migliori, rimanere aggiornato con le ultime notizie e gestire in modo efficiente note e idee. • App di utilità: semplifica le attività quotidiane con applicazioni che ti consentono di condividere file senza sforzo, monitorare le spese e semplificare il processo di organizzazione delle idee. • Strumenti professionali specializzati: utilizza applicazioni avanzate personalizzate per ricerche dettagliate di documenti, gestione completa di database e altro ancora.

MacPaw è una delle prime aziende ad annunciare l’intenzione di offrire un mercato alternativo di app per iPhone nell’UE, insieme a Epic Games . Gli abbonati Setapp su Mac possono già accedere a una raccolta di app iOS con un sistema di codici QR e il marketplace di app alternativo offrirà un’esperienza più snella.

Si prevede che Apple rilasci iOS 17.4 entro il 6 marzo , data limite per conformarsi al Digital Markets Act. Per ulteriori dettagli sui cambiamenti in arrivo sull’App Store e altro ancora nell’UE, leggi il nostro articolo precedente . Le modifiche non si applicano al di fuori dell’UE, né si applicano a iPadOS in nessun paese.

VIA