Apple ha speso più di 10 miliardi di dollari per Apple Car prima di annullare il progetto

Secondo un rapporto del New York Times che descrive in dettaglio le problematiche affrontate dal progetto durante lo sviluppo , Apple ha speso più di 10 miliardi di dollari lavorando sulla Apple Car negli ultimi dieci anni. Apple ha lanciato il progetto per la prima volta nel 2014 e lo ha lasciato vacillare per più di un decennio prima di annullarlo all’inizio di questa settimana.

Il denaro è stato speso in ricerca e sviluppo, insieme alle migliaia di ingegneri Apple ed esperti automobilistici che hanno lavorato al progetto. Si dice che alcuni dipendenti della Apple sospettassero fin dall’inizio che il tentativo sarebbe fallito e si riferirono all’auto come “il disastro del Titanic” invece del nome in codice “Progetto Titano”.

Il CEO di Apple, Tim Cook , ha approvato il progetto, ma i membri del team automobilistico sapevano che sarebbe stato quasi impossibile. Un veicolo elettrico con capacità di guida autonoma dovrebbe costare almeno 100.000 dollari e avrebbe margini ridottissimi e una forte concorrenza.

Mentre secondo quanto riferito Apple discuteva con Elon Musk su un possibile acquisto di Tesla, la società decise che costruire la propria auto aveva più senso che tentare di integrare Tesla in Apple. Nel lontano 2014 , Musk disse di aver avuto “conversazioni” con Apple, ma all’epoca disse che un’acquisizione sembrava “molto improbabile”.

Apple non è mai riuscita a trovare il leader giusto per il progetto ‌Apple Car‌. Come abbiamo spiegato dettagliatamente oggi in uno sguardo alla storia dell’Apple Car , il progetto ha avuto quattro direzioni diverse ed è stato ampliato e ridimensionato più volte nel corso degli ultimi 10 anni. Secondo il New York Times , la ragione ultima del fallimento è stata perché Apple semplicemente non era in grado di sviluppare il software e gli algoritmi per un’auto con guida autonoma.

Gli oltre 2.000 dipendenti che hanno lavorato al progetto dell’auto verranno ridistribuiti, alcuni si uniranno ad altri team Apple per lavorare sull’intelligenza artificiale e altre tecnologie, mentre altri verranno licenziati. Apple prenderà ciò che ha imparato dal progetto dell’auto e lo applicherà ad altri dispositivi come AirPod basati sull’intelligenza artificiale con fotocamere, assistenti robot e realtà aumentata.

Maggiori informazioni sulla caduta dell’‌Apple Car‌ e su alcune delle tecnologie inventate da Apple possono essere trovate nel rapporto completo del New York Times

