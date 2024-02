Come associare e utilizzare un Apple Watch con un telefono Android

Sono necessarie alcune cose per far funzionare insieme i due dispositivi. Per prima cosa ti serve un iPhone (almeno un iPhone 6) e un Apple Watch cellulare. Avrai bisogno che il modello cellulare effettui e riceva telefonate e messaggi di testo indipendentemente dal tuo iPhone. Dovrai anche trasferire la tua scheda SIM su un iPhone durante i passaggi iniziali.

Se hai un iPhone 13 o un iPhone più vecchio, hai bisogno di uno strumento per schede SIM per estrarre e trasferire la scheda SIM fisica tra i tuoi dispositivi. Assicurati che il tuo telefono Android e iPhone utilizzino la scheda SIM fisica delle stesse dimensioni. Tutti gli iPhone moderni e la maggior parte dei moderni telefoni Android utilizzano una scheda nano SIM, ma non tutti i telefoni Android lo fanno. Alcuni dispositivi Android potrebbero utilizzare una scheda micro SIM. Se desideri utilizzare un iPhone 15, utilizza una scheda eSIM virtuale sul tuo telefono Android che puoi trasferire sull’iPhone.