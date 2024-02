Come eliminare le foto duplicate sul tuo Android

WhatsApp e altre app di comunicazione hanno molti contenuti per il doomscrolling su tablet e telefoni cellulari . È normale scaricare le stesse immagini più volte da essi. Ma la modifica e la condivisione sono complicate perché hai a che fare con copie confuse. Se non stai attento, potresti eliminare accidentalmente quelli sbagliati. Dovrai sfogliare e selezionare i file da eliminare uno per uno per evitare errori.

Cancellare le copie di foto extra dal tuo file manager o dall’app Galleria è più veloce. Inoltre, evita costi inutili quando Google Foto è la tua principale app di gestione delle foto. Condivide lo spazio di archiviazione di 15 GB tra Foto, Drive, Gmail e altre applicazioni. Supera questo limite e pagherai per spazio di archiviazione aggiuntivo. Ecco un tutorial dettagliato su come rimuovere le foto duplicate indesiderate.

Come rimuovere le foto duplicate dall’app Galleria

Google Foto è il servizio di archiviazione basato su cloud del tuo dispositivo. Fornisce organizzazione intelligente, strumenti di modifica e riconoscimento facciale, tra le altre funzionalità. Manca una funzionalità integrata per rimuovere i file duplicati, ma c’è uno strumento che rimuove le copie di cui hai eseguito il backup. In questo modo avrai più spazio per salvare nuovi contenuti multimediali sul dispositivo. Se non hai salvato alcuna immagine nel cloud, non vedrai l’opzione per liberare spazio.

Nel frattempo, gli smartphone Samsung Galaxy hanno l’app Galleria. Può rilevare immagini eccessive e offrire suggerimenti per ripulirle. A differenza di Foto, che è un’app Android universale, Galleria esiste solo per gli utenti Samsung. Ecco come utilizzare entrambe le app per rimuovere i file duplicati.

Rimuovi le immagini duplicate in Google Foto

Apri l’app Google Foto. Vai su Libreria > Utilità . Scorri verso il basso e seleziona Libera spazio Le foto mostrano le dimensioni del file che può pulire. Tocca il pulsante Libera nella parte inferiore dello schermo. Tocca Consenti per conferma. L’app elimina le immagini di cui è stato eseguito il backup dal tuo dispositivo.

Rimuovi le immagini duplicate nella Galleria Samsung

Apri l’ app Galleria . Tocca l’ icona del menu nell’angolo in basso a destra. Seleziona Suggerimenti Tocca Elimina immagini duplicate in Pulisci Tocca Elimina duplicati per selezionare tutte le copie e conservare gli originali. Deseleziona il cerchio accanto alle immagini che non desideri cancellare. Tocca Elimina nella parte inferiore dello schermo. Seleziona Sposta nel cestino per confermare

Come rimuovere le foto duplicate con il tuo file manager

Il tuo telefono Android dispone di un’app di gestione file per organizzare le directory nella sua memoria interna ed esterna. In genere, tutte le immagini dovrebbero trovarsi nella cartella Digital Camera Images (DCIM). Il percorso del file può variare a seconda dell’app utilizzata. Quello predefinito su Google Pixel e su alcuni dispositivi Android che eseguono la versione quasi stock è Files by Google (precedentemente Google Files). Samsung My Files è esclusivamente per dispositivi Galaxy. Utilizzali entrambi per eliminare le immagini duplicate dal tuo dispositivo con i seguenti passaggi.

VIA