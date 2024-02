Alcuni utenti di iPhone 15 lamentano problemi Bluetooth in corso

Alcuni utenti di iPhone 15 hanno riscontrato problemi di connessione Bluetooth che persistono da quando sono stati lanciati i nuovi dispositivi, in base ai reclami sulla community di supporto Apple e sui forum MacRumors .

I clienti interessati hanno difficoltà a mantenere i propri iPhone collegati a dispositivi Bluetooth meno recenti come sistemi di bordo o cuffie che si basano su questa tecnologia. Dai forum MacRumors : _

Da iOS 17 ho frequenti disconnessioni nella mia auto (no carplay. BMW 2014) bluetooth per le chiamate. Faccio una chiamata in vivavoce in macchina e dopo pochi secondi il bluetooth si disconnette e devo passare manualmente all’altoparlante del mio Iphone. Ho questa macchina da quando era nuova e cambio iPhone quasi ogni anno e di solito la versione x.0 presenta alcuni problemi Bluetooth, ma ora ci sono 2 versioni principali per iOS 17 e il problema non è stato risolto. Un altro iPhone 12 non ha il problema nella mia macchina.

Molti dei reclami provengono da utenti di ‌iPhone 15‌ che stanno tentando di connettere i propri iPhone a cuffie Bluetooth, sistemi per auto e dispositivi simili, ma alcuni utenti riscontrano problemi anche con prodotti più moderni come gli AirPods.

Sono passato da 15 plus a 15 pro max (stupido ma ho cambiato operatore quindi l’ho ricevuto gratuitamente) e ho connessioni Bluetooth terribili. Il bluetooth dell’auto va bene. Ma sia sui miei AirPods Max che sui Beats Studio Buds, la musica si interromperà e si ricollegherà e le chiamate verranno interrotte dopo 5-10 minuti. Fatto tutti i reset. Speriamo di ricevere presto un aggiornamento software.

Le segnalazioni di problemi Bluetooth risalgono all’ottobre 2023, ovvero appena un mese dopo il rilascio dei modelli ‌iPhone 15‌. Sono continuati con più aggiornamenti, con i rapporti più recenti provenienti da coloro che utilizzano iOS 17.3.1. Ad alcuni clienti è stato detto che i problemi sarebbero stati risolti con un aggiornamento iOS 17 , ma in base ai continui reclami, non sembra che Apple abbia ancora risolto completamente il problema.

La causa del problema non è chiara, ma gli utenti interessati possiedono entrambi i modelli ‌iPhone 15‌ e iPhone 15 Pro . Alcune persone sono riuscite a far sostituire il loro iPhone, che è stato l’unico modo per risolvere il problema. Il riavvio, il ripristino e altre soluzioni tipiche non hanno funzionato per coloro che riscontrano problemi.

