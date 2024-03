Come ripristinare un messaggio WhatsApp

Essendo l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo, WhatsApp svolge un ruolo fondamentale nella tua vita per rimanere in contatto con amici, familiari e aziende locali. Quando usi diverse app e conversazioni su dispositivi mobili o desktop, potresti eliminare accidentalmente i messaggi WhatsApp. L’azienda di proprietà di Facebook offre un trucco accurato per ripristinare un messaggio sul tuo iPhone, Android e desktop.

WhatsApp offre due opzioni quando elimini un messaggio in una conversazione. Puoi eliminarlo per tutti o rimuovere un messaggio solo dalla tua chat. La prima opzione è disponibile per due giorni dopo l’invio del messaggio. Non puoi richiamare i messaggi che hai eliminato per tutti.