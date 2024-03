Cos’è YouTube TV?

YouTube TV di Google si distingue tra i servizi di streaming che offrono canali TV in diretta senza cavo, soprattutto negli Stati Uniti. Offre l’accesso a oltre 100 canali TV in diretta, la possibilità di registrare programmi ed eventi sportivi con spazio di archiviazione DVR illimitato e componenti aggiuntivi per migliorare la tua esperienza di taglio dei cavi. La disponibilità multipiattaforma non è un problema. Google offre app YouTube TV su Android, iPhone, piattaforme smart TV e tutti i principali dispositivi di streaming .

Con canali sportivi, di intrattenimento, di notizie popolari, NFL Sunday Ticket e migliaia di titoli on demand, YouTube TV è l’opzione migliore per tagliare i cavi a casa. A differenza dei servizi di streaming rivali, YouTube TV non rallenta il processo di registrazione con diversi piani e opzioni di abbonamento. Non sei sicuro che abbia senso tagliare il cavo per YouTube TV? Questa guida fornisce informazioni approfondite su YouTube TV, sulle sue funzionalità, sui suoi prezzi e sui suoi difetti per aiutarti a prendere una decisione informata.

Qualcosa su YouTube TV e su come funziona

YouTube TV è un servizio di streaming TV in diretta che dà accesso a oltre 100 canali TV in diretta. Non è necessaria un’antenna parabolica o una connessione via cavo per far funzionare YouTube TV. Puoi usarlo come qualsiasi altro servizio di streaming online. Hai solo bisogno di una connessione Internet attiva, dell’app YouTube TV e di un dispositivo di streaming. L’app YouTube TV è disponibile su smartphone, tablet, Smart TV, TV box Android e altro ancora e ti consente di trasmettere in streaming i tuoi programmi TV e giochi sportivi preferiti quando e dove vuoi.

Google ha lanciato il servizio nel 2017, ma inizialmente era limitato ad alcune località negli Stati Uniti. Il servizio si è diffuso in 210 località negli Stati Uniti entro il 2019. Nonostante la forte concorrenza di Sling TV, Fubo TV e Hulu Live TV, YouTube TV è diventato il servizio di streaming TV in diretta migliore e più popolare nel paese, superando 6 milioni di abbonati attivi nel 2019. Maggio 2023 .

Gran parte del suo successo deriva dal supporto di oltre 100 canali TV, dai prezzi competitivi e da un’interfaccia utente intuitiva, che consente agli utenti di accedere facilmente ai contenuti che desiderano guardare. Il servizio è destinato a diventare ancora migliore per gli appassionati di calcio con la disponibilità del NFL Sunday Ticket .

Nonostante un marchio simile, non confondere YouTube TV con YouTube. Il servizio di condivisione video di Google è una piattaforma separata e ha uno scopo diverso rispetto a YouTube TV. Puoi leggere la nostra guida definitiva per saperne di più su YouTube .

Prezzo della TV YouTube (prezzi americani)

YouTube TV aveva un prezzo di $ 35 al mese al momento del lancio. Il prezzo è aumentato nel tempo poiché il colosso della ricerca ha ampliato la disponibilità del servizio con più canali TV in diretta. L’ultimo aumento è avvenuto nel marzo 2023, quando la società ha aumentato il prezzo base mensile da $ 65 a $ 73 .

YouTube TV offre una prova gratuita di 10 giorni ai nuovi abbonati. Il prezzo del piano base è attualmente di $ 63 al mese, ovvero $ 10 di sconto (il prezzo originale è $ 73) per i primi tre mesi, risparmiando $ 30. YouTube offre anche un piano spagnolo che include oltre 34 canali dalle reti spagnole. Il suo prezzo è di $ 35 al mese. Il piano spagnolo prevede una settimana di prova gratuita per i nuovi utenti.

Il piano base di YouTube TV ti consente di creare account per sei membri della famiglia e supporta tre streaming simultanei. Ottieni anche un DVR cloud illimitato per registrare spettacoli, film e giochi dal vivo senza restrizioni di archiviazione. Tutto ciò che registri sul DVR rimane per nove mesi, dandoti tutto il tempo per recuperare i tuoi programmi e giochi preferiti.

Sebbene gli aumenti di prezzo possano sembrare elevati, confrontandolo con altri servizi di streaming TV in diretta mostra che il prezzo attuale di YouTube TV è migliore rispetto alla concorrenza se si considerano le sue funzionalità.

Componenti aggiuntivi premium di YouTube TV

Oltre al piano base, YouTube TV offre anche componenti aggiuntivi che danno accesso a canali premium, streaming 4K e altro ancora. Ecco i componenti aggiuntivi di YouTube TV YouTube TV:

4K Plus (il prezzo varia da $ 5 a $ 20 al mese): riproduci in streaming contenuti 4K supportati e guarda le registrazioni DVR offline sui tuoi dispositivi mobili. Un altro vantaggio è che rimuove la restrizione dello streaming simultaneo su tre dispositivi. Tutti i dispositivi di streaming dovrebbero essere collegati al Wi-Fi domestico, il che annulla il vantaggio di questa funzionalità a meno che tu non abbia una famiglia numerosa. Mentre la home page di YouTube TV mostra che il componente aggiuntivo 4K Plus costa $ 19,99, gli utenti hanno riferito di averlo visto a partire da $ 4,99 al mese. La pagina di supporto di YouTube TV afferma che il prezzo per il componente aggiuntivo 4K Plus non è costante e cambia a seconda delle offerte disponibili.

(il prezzo varia da $ 5 a $ 20 al mese): riproduci in streaming contenuti 4K supportati e guarda le registrazioni DVR offline sui tuoi dispositivi mobili. Un altro vantaggio è che rimuove la restrizione dello streaming simultaneo su tre dispositivi. Tutti i dispositivi di streaming dovrebbero essere collegati al Wi-Fi domestico, il che annulla il vantaggio di questa funzionalità a meno che tu non abbia una famiglia numerosa. Entertainment Plus ($ 30 al mese): raggruppa tre popolari servizi di streaming in un unico piano, dando accesso a HBO Max ($ 16 al mese), STARZ ($ 10 al mese) e SHOWTIME ($ 11 al mese). Puoi acquistare ciascun servizio separatamente.

($ 30 al mese): raggruppa tre popolari servizi di streaming in un unico piano, dando accesso a HBO Max ($ 16 al mese), STARZ ($ 10 al mese) e SHOWTIME ($ 11 al mese). Puoi acquistare ciascun servizio separatamente. Sports Plus ($ 11 al mese): aggiunge canali sportivi extra per $ 10,99 al mese, inclusi beIN SPORTS / beIN SPORTS XTRA, Billiard TV, Fox Soccer Plus, MAVTV Motorsports Network, NFL RedZone, Outside, PlayersTV, PokerGO+, SportsGrid, Stadium, FanDuel TV, VSiN, Fight Network e Impact Wrestling.

($ 11 al mese): aggiunge canali sportivi extra per $ 10,99 al mese, inclusi beIN SPORTS / beIN SPORTS XTRA, Billiard TV, Fox Soccer Plus, MAVTV Motorsports Network, NFL RedZone, Outside, PlayersTV, PokerGO+, SportsGrid, Stadium, FanDuel TV, VSiN, Fight Network e Impact Wrestling. Hallmark Movies Now ($ 6 al mese): offre titoli on-demand da Hallmark Channel, Hallmark Movies & Mysteries e Hallmark Hall of Fame.

($ 6 al mese): offre titoli on-demand da Hallmark Channel, Hallmark Movies & Mysteries e Hallmark Hall of Fame. Cinemax ($ 10 al mese): accesso alla famiglia di canali Cinemax.

($ 10 al mese): accesso alla famiglia di canali Cinemax. MGM+ ($ 6 al mese): accesso a una libreria di intrattenimento con titoli come James Bond , Il Padrino di Harlem , Creed e altri.

($ 6 al mese): accesso a una libreria di intrattenimento con titoli come James Bond , Il Padrino di Harlem , Creed e altri. FOX Nation ($ 6 al mese): un servizio di streaming di intrattenimento di FOX News per guardare spettacoli e storie originali che celebrano l’America.

($ 6 al mese): un servizio di streaming di intrattenimento di FOX News per guardare spettacoli e storie originali che celebrano l’America. ScreenPix ($ 3 al mese): una raccolta di film classici e accesso a quattro canali ScreenPix.

($ 3 al mese): una raccolta di film classici e accesso a quattro canali ScreenPix. CuriosityStream ($ 3 al mese): racchiude documentari su viaggi, automobili, architettura e altro ancora.

($ 3 al mese): racchiude documentari su viaggi, automobili, architettura e altro ancora. AMC+ ($ 8 al mese): include contenuti senza pubblicità di AMC, Sundance Now, Shudder e accesso anticipato ai contenuti bonus.

($ 8 al mese): include contenuti senza pubblicità di AMC, Sundance Now, Shudder e accesso anticipato ai contenuti bonus. Brivido ($ 6 al mese): una libreria di film horror, thriller e soprannaturali.

($ 6 al mese): una libreria di film horror, thriller e soprannaturali. Sundance Now ($ 7 al mese): accesso a thriller, gialli e drammi esclusivi.

($ 7 al mese): accesso a thriller, gialli e drammi esclusivi. Acorn TV ($ 7 al mese): racchiude titoli popolari come Best Of Agatha Christie , Hamish Macbeth , Midsomer Murders e altri misteri di livello mondiale.

($ 7 al mese): racchiude titoli popolari come Best Of Agatha Christie , Hamish Macbeth , Midsomer Murders e altri misteri di livello mondiale. IFC Films Unlimited ($ 6 al mese): accesso a una raccolta on demand e senza pubblicità di film e documentari indipendenti.

($ 6 al mese): accesso a una raccolta on demand e senza pubblicità di film e documentari indipendenti. ALLBLK ($ 6 al mese): una libreria di lungometraggi, commedie e documentari afroamericani.

($ 6 al mese): una libreria di lungometraggi, commedie e documentari afroamericani. Docurama ($ 5 al mese): una soluzione unica per documentari on demand di alta qualità.

($ 5 al mese): una soluzione unica per documentari on demand di alta qualità. CONtv ($ 5 al mese): il servizio di streaming di riferimento per tutto ciò che riguarda il fandom.

($ 5 al mese): il servizio di streaming di riferimento per tutto ciò che riguarda il fandom. Dove ($ 5 al mese): mostra contenuti di intrattenimento curati per tutti i membri della famiglia.

($ 5 al mese): mostra contenuti di intrattenimento curati per tutti i membri della famiglia. Law & Crime ($ 2 al mese): ideale per drammi giudiziari e storie legali.

($ 2 al mese): ideale per drammi giudiziari e storie legali. UP Faith & Family ($ 6 al mese): il servizio di streaming perfetto per l’intrattenimento familiare.

($ 6 al mese): il servizio di streaming perfetto per l’intrattenimento familiare. Fandor ($ 4 al mese): un’eccellente libreria con film pluripremiati, file indipendenti e altro ancora.

($ 4 al mese): un’eccellente libreria con film pluripremiati, file indipendenti e altro ancora. Screambox ($ 5 al mese): perfetto per guardare contenuti terroristici agghiaccianti mentre sei in movimento.

($ 5 al mese): perfetto per guardare contenuti terroristici agghiaccianti mentre sei in movimento. Comedy Dynamics ($ 5 al mese): il servizio di streaming di riferimento per spettacoli comici e spettacoli classici.

($ 5 al mese): il servizio di streaming di riferimento per spettacoli comici e spettacoli classici. Funzionalità esterne ($ 2 al mese): accesso a sport avventurosi su richiesta come surf, sci, ciclismo e altro ancora.

($ 2 al mese): accesso a sport avventurosi su richiesta come surf, sci, ciclismo e altro ancora. VSiN ($ 4 al mese): una rete di scommesse sportive dedicata per migliorare le tue probabilità di scommessa.

($ 4 al mese): una rete di scommesse sportive dedicata per migliorare le tue probabilità di scommessa. MyOutdoorTV ($ 10 al mese): un popolare servizio di streaming con oltre 20.000 episodi di contenuti di pesca e tiro.

($ 10 al mese): un popolare servizio di streaming con oltre 20.000 episodi di contenuti di pesca e tiro. MovieSphere ($ 5 al mese): il posto giusto per guardare classici di culto e film di successo.

($ 5 al mese): il posto giusto per guardare classici di culto e film di successo. The Great Courses ($ 8 al mese): amplia le tue conoscenze con corsi ricchi di contenuti.

($ 8 al mese): amplia le tue conoscenze con corsi ricchi di contenuti. Totale RCN ($ 5 al mese): accesso ai canali on-demand nelle categorie più popolari.

($ 5 al mese): accesso ai canali on-demand nelle categorie più popolari. ATRESplayer ($ 5 al mese): offre contenuti spagnoli on-demand da Atresmedia.

($ 5 al mese): offre contenuti spagnoli on-demand da Atresmedia. Dekkoo ($ 10 al mese): ideale per gli uomini gay per guardare film e cortometraggi gay.

($ 10 al mese): ideale per gli uomini gay per guardare film e cortometraggi gay. Tastemade+ ($ 3 al mese): accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a documentari su cibo e viaggi.

($ 3 al mese): accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a documentari su cibo e viaggi. ViX Premium ($ 7 al mese): accesso su richiesta alla libreria di canali ViX Premium.

($ 7 al mese): accesso su richiesta alla libreria di canali ViX Premium. Magnolia Selects ($ 5 al mese): una raccolta selezionata di film e serie TV di Magnolia Pictures.

($ 5 al mese): una raccolta selezionata di film e serie TV di Magnolia Pictures. Argomento ($ 6 al mese): veri drammi polizieschi e thriller politici da più di 40 paesi.

($ 6 al mese): veri drammi polizieschi e thriller politici da più di 40 paesi. Here TV ($ 8 al mese): il più grande canale in abbonamento LGBTQ+ d’America.

($ 8 al mese): il più grande canale in abbonamento LGBTQ+ d’America. Gaia ($ 12 al mese): oltre 8.000 spettacoli originali, lezioni di yoga e meditazione.

($ 12 al mese): oltre 8.000 spettacoli originali, lezioni di yoga e meditazione. Classica ($ 7 al mese): ideale per musica classica, opera e balletto.

($ 7 al mese): ideale per musica classica, opera e balletto. Magellan TV ($ 6 al mese): un lungo elenco di documentari in diverse categorie, come Natura, Scienza, Spazio, True Crime e altro.

($ 6 al mese): un lungo elenco di documentari in diverse categorie, come Natura, Scienza, Spazio, True Crime e altro. Concerti Qello ($ 8 al mese): una vasta raccolta di spettacoli musicali e concerti.

($ 8 al mese): una vasta raccolta di spettacoli musicali e concerti. Hopster Learning ($ 5 al mese): perfetto per i più piccoli che trovano un equilibrio tra istruzione e spettacoli divertenti.

($ 5 al mese): perfetto per i più piccoli che trovano un equilibrio tra istruzione e spettacoli divertenti. Ciao-YAH! ($ 4 al mese): il servizio di streaming di riferimento per arti marziali e film d’azione.

($ 4 al mese): il servizio di streaming di riferimento per arti marziali e film d’azione. MHz Choice ($ 8 al mese): una vasta raccolta di film drammatici e gialli.

($ 8 al mese): una vasta raccolta di film drammatici e gialli. PokerGO ($ 15 al mese): un servizio di poker streaming che include eventi come US Poker Open, Australian Poker Open, British Poker Open e altri.

Canali televisivi di YouTube

YouTube TV ti dà accesso a oltre 100 canali TV ed è la più grande libreria di canali di tutti i servizi di streaming TV in diretta. Il piano YouTube TV base include canali ABC, CBS, Fox, BBC, CNN, CNBC e altri. I canali di rete AMC+, MGM+, NFL RedZone e altri sono disponibili come componenti aggiuntivi. Abbiamo curato l’elenco in ordine alfabetico in modo che tu possa cercare facilmente il tuo canale preferito sul servizio.

ABC, ABC News Live, ACCN, AMC, Nuoto per adulti, Animal Planet

BBC America, BBC World News, BET, BET Her, BTN, Bravo

Cartoon Network, CBS, CBS Sports, Cheddar News, Cheddar Business, CMT, CNBC, CNN, Comedy Central, Comedy.TV, Court TV, Cozi

Dabl, Discovery Channel, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, DocuDrama

E!, ESPN, ESPN 2, ESPN Notizie, ESPN U

Rete alimentare, Fox, Fox Business, Fox News, Fox Soul, Fox Sports 4K, Fox Sports Plus 4K, Fox Weather, Freeform, FS1, FS2, FX, FXM, FXX

Galavisión, Prendi la TV

Hallmark Channel, Hallmark Drama, Hallmark Film e misteri, HGTV, HLN, HSN

ID, IFC, IONE

JusticeCentral.TV

LiveNOW, locale ora

MotorTrend, MSNBC, MTV, MTV Classic, MTV2

Nat Geographic, Nat Geographic Wild, NBA TV, NBC, NBC Golf Channel, NBC News Now, NBC Sports 4K, NBCLX, NewsNation, NFL Network, Nick Jr., Nickelodeon, Nick Toons

PROPRIO, Ossigeno, Ossigeno Vero Crimine

Paramount, PBS, PBS Kids, Pop

QVC

Ricetta.TV

Rete SEC, Smithsonian Channel, Start TV, Sundance TV, SyFy

TBS, Telemundo, The Weather Channel, TLC, TNT, Travel Channel, truTV, Trvl Channel, TV Land, TYT Network

Universal Kids, Univision, Stati Uniti

VH1

NOI TV

Pacchetti sportivi e stagionali di YouTube TV

Il più grande componente aggiuntivo in arrivo per i fan della NFL è il NFL Sunday Ticket, ora disponibile su YouTube TV per $ 299. Il biglietto domenicale NFL è disponibile come pacchetto autonomo o come parte di un pacchetto YouTube TV.

Oltre al piano Sports Plus, puoi includere questi pacchetti sportivi come componenti aggiuntivi:

NBA League Pass ($ 15 al mese): guarda le partite NBA fuori mercato di ogni squadra per l’intera stagione.

($ 15 al mese): guarda le partite NBA fuori mercato di ogni squadra per l’intera stagione. WNBA League Pass ($ 8 al mese o $ 25 per l’intera stagione): trasmetti in streaming tutte le partite WNBA fuori mercato per ogni squadra.

Modi per guardare YouTube TV

YouTube TV offre app per quasi tutte le piattaforme, consentendoti di trasmettere in streaming la TV in diretta da qualsiasi luogo. YouTube TV è disponibile sui seguenti dispositivi:

i phone

Androide

Chromecast con dispositivi Google TV

Televisore Android

TV Vizio SmartCast

Televisori Samsung e LG

Apple TV

Chiavetta Amazon Fire TV

Xbox

Stazione di gioco

TiVo streaming 4K

Dispositivi Roku

Dispositivi Xfinity Flex

Display Google Smart come Google Nest Hub Max e Google Nest Hub

Altre funzionalità di YouTube TV

Oltre a oltre 100 canali TV in diretta e dozzine di componenti aggiuntivi, YouTube TV ha diverse funzionalità per migliorare la tua esperienza di streaming. Diamo loro una rapida occhiata.

VIA