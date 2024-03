Quando hai uno smartphone Samsung, hai accesso a una delle migliori soluzioni di sicurezza integrate nell’hardware nota come Samsung Knox. Samsung Knox è una soluzione di sicurezza avanzata e solida che soddisfa le esigenze di sicurezza di privati ​​e professionisti che cercano una protezione di prim’ordine per i dati archiviati sui dispositivi. Il sistema di sicurezza è preinstallato sui migliori smartphone Samsung ed è disponibile gratuitamente.

Se hai acquistato un dispositivo Samsung o hai visto i suoi annunci negli ultimi anni, potresti aver visto il marchio “Secured by Knox”. Questa guida ti aiuta a capire cos’è Samsung Knox e come protegge i tuoi dati da furti e attacchi hacker.

Un po’ di informazioni su Samsung Knox

Samsung Knox è stato lanciato come offerta aziendale da Samsung, consentendo ai dipendenti aziendali di utilizzare lo stesso telefono per uso personale e ufficiale consentendo loro di salvare i dati aziendali all’interno di un ambiente sicuro e protetto. Sugli smartphone, Samsung Knox ha debuttato con il Galaxy Note 3 nel 2013, che è stato successivamente reso disponibile anche ai dispositivi più vecchi, tra cui Galaxy S3, S4 e Note II. Consente agli utenti di archiviare dati e app sensibili all’interno di un ambiente protetto.

Sebbene Samsung Knox sia nata come piattaforma di sicurezza, si è evoluta in una soluzione UEM ( Unified Endpoint Management ) completa. Consente alle aziende di controllare gli aggiornamenti della versione del sistema operativo, visualizzare analisi approfondite dei dispositivi, fornire risoluzione pratica dei problemi da remoto, gestire la configurazione dei dispositivi, implementare la registrazione automatizzata dei dispositivi e altro ancora.

La piattaforma consente agli amministratori IT di implementare sicurezza di livello governativo, come sicurezza supportata da hardware, monitoraggio e controllo dei dispositivi e gestione dei certificati. La piattaforma Samsung Knox ha soddisfatto i rigorosi requisiti di sicurezza stabiliti da governi e aziende di tutto il mondo. Detiene oltre 60 certificazioni in più paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e altri.

Con la maturazione della piattaforma, Samsung ha lanciato la sua piattaforma Secure by Knox, che offre la stessa sicurezza di livello di difesa ai dispositivi consumer. Oggi, quando acquisti uno smartphone Samsung Galaxy, sulla confezione vedi il marchio Secure by Knox, il che significa che la piattaforma Samsung Knox protegge i dati del tuo dispositivo.

Nelle prossime sezioni tratteremo le funzionalità di Samsung Knox e ti spiegheremo come protegge i dati sul tuo dispositivo.

Come funziona Samsung Knox?

Samsung Knox utilizza una combinazione di protezioni hardware e software per proteggere il tuo dispositivo da manomissioni, attacchi di hacking come virus e attacchi informatici, furto o perdita di un dispositivo ed errori umani. La parte migliore di Samsung Knox è che si avvia non appena avvii il telefono per la prima volta.

Protegge il tuo dispositivo, anche se non viene avviato da giorni, garantendo la sicurezza del sistema operativo e dei dati del tuo telefono. Le funzionalità di sicurezza di Knox si sovrappongono alle funzionalità di sicurezza di Android, proteggendo i tuoi dati scegliendo quale app può accedere a quali dati sul tuo telefono.

Samsung Knox utilizza l’ambiente affidabile basato su hardware sui chip ARM che alimentano i tuoi dispositivi. Ogni chip ARM viene fornito con un dominio affidabile integrato chiamato TrustZone . TrustZone è un ambiente sicuro integrato nella CPU che esegue un sistema operativo separato da Android. È separato dal resto del sistema per garantire che le vulnerabilità del sistema operativo Android non influenzino la sicurezza dell’ambiente attendibile.

TrustZone fornisce le basi della sicurezza e della crittografia sui dispositivi Android. Tutti i marchi di smartphone, incluso Samsung, utilizzano questa TrustZone per creare funzionalità di sicurezza. Ecco le funzionalità principali create da Samsung Knox utilizzando l’ambiente attendibile ARM:

Protezione del kernel in tempo reale (RKP)

Avvio attendibile

Attestazione di integrità del dispositivo

Gestione dei certificati

Protezione dei dati sensibili (SDP)

Analisi della piattaforma di rete (NPA)

Radice di attendibilità hardware

Samsung ha aggiornato la sua piattaforma di sicurezza Knox nel 2021 rilasciando Knox Vault. Knox Vault migliora la sicurezza dei dispositivi utilizzando un processore e un’unità di memoria separati dal chipset dello smartphone. È simile a Secure Enclave sugli iPhone Apple. Ecco le caratteristiche principali di Samsung Knox.

Protezione del kernel in tempo reale (RKP)

Un kernel è il componente principale di un sistema operativo che funge da ponte tra il software e l’hardware del dispositivo. Il kernel controlla le risorse della CPU del telefono, la memoria di sistema, l’archiviazione dei dati, i driver di rete e tutto il resto del sistema. Ciò significa che se un utente malintenzionato ha il controllo del kernel del tuo telefono, controllerà anche il tuo dispositivo.

I telefoni Samsung limitano i possibili attacchi al kernel utilizzando la tecnologia brevettata Real-time Kernel Protection (RKP) dell’azienda. RKP utilizza un monitor di sicurezza all’interno di un ambiente di esecuzione isolato. RKP impedisce la modifica del codice del kernel, della logica e delle strutture dati critiche del kernel.

Previene inoltre gli attacchi Return-Oriented Programming (ROP) e Jump-Oriented Programming (JOP) che utilizzano la logica del kernel preesistente per assemblare exploit sfruttando il codice del kernel. Questi attacchi stanno diventando popolari poiché riutilizzano frammenti di codice esistenti per creare un programma di attacco che elude le misure di sicurezza esistenti.

RKP protegge il kernel del tuo telefono da questi attacchi utilizzando un monitor di sicurezza all’interno di un ambiente di esecuzione isolato. Utilizza tecniche brevettate per controllare la gestione della memoria del dispositivo e ispeziona le azioni critiche del kernel prima di eseguirle. Samsung dispone di un sistema PKM (Periodic Kernel Measurement) integrato che monitora periodicamente il kernel per vedere se qualcosa ha modificato il codice e i dati del kernel, proteggendolo da attacchi dannosi.

Avvio attendibile

Trusted Boot rileva bootloader non autorizzati e non aggiornati e ne impedisce il caricamento. Dispone inoltre di una funzione di blocco sicuro in caso di manomissione che blocca le aree sensibili se viene rilevata qualsiasi prova di manomissione del dispositivo. Ripristinerai le impostazioni di fabbrica del dispositivo per sbloccarlo nuovamente. Garantisce che i tuoi dati non finiscano mai nelle mani sbagliate.

Knox Volta

Tutto sul tuo smartphone Samsung, comprese foto, file e chat, è protetto da password, PIN o impronta digitale. Ma sai cosa protegge la tua password o i dati dell’impronta digitale? Samsung utilizza il suo Knox Vault , che ha un processore e uno spazio di archiviazione separati, per proteggere i dati sensibili. I dati protetti includono password, dati biometrici e altri servizi sensibili come Samsung Pay.

VIA