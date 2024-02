Apple probabilmente sta già progettando chip basati sul processo a 2 nm di TSMC

Secondo le informazioni presumibilmente fornite da un dipendente Apple su LinkedIn, Apple sta già progettando i chip che utilizzeranno il processo di fabbricazione a 2 nanometri di prossima generazione di TSMC.

Originariamente catturate dal sito web coreano gamma0burst e condivise su X (Twitter) dal leaker Revegnus (@Tech_Reve), le informazioni appaiono in una diapositiva pesantemente oscurata che si dice elenchi il lavoro del dipendente su progetti passati e attuali presso Apple.

Una parte non oscurata della diapositiva recita “TS5nm, TS3nm, lavorando su TS2nm”, termini che si ritiene facciano riferimento ai diversi processi di fabbricazione che Apple ha scelto per i chip passati, attuali e futuri. Termini come “3nm” e “2nm” si riferiscono all’architettura specifica e alle regole di progettazione che TSMC utilizza per una famiglia di chip. Le diminuzioni delle dimensioni dei nodi corrispondono a dimensioni inferiori dei transistor, quindi su un processore possono essere inseriti più transistor, con conseguente aumento della velocità e un consumo energetico più efficiente.

Le voci suggeriscono che TSMC stia già iniziando a lavorare su chip più avanzati da 1,4 nanometri, che dovrebbero uscire sul mercato già nel 2027. Si dice che Apple stia cercando di riservare le capacità di produzione iniziali di TSMC sia per le tecnologie da 1,4 nm che per quelle da 1 nm. Per avere un’idea della scala nanometrica, una ciocca di capelli umani ha una larghezza compresa tra 80.000 e 100.000 nm.

L’anno scorso, Apple ha adottato chip da 3 nm per i suoi iPhone e Mac, un aggiornamento rispetto alla precedente modalità da 5 nm. Il passaggio alla tecnologia a 3 nm ha portato una velocità della GPU più veloce del 20%, una velocità della CPU più veloce del 10% e un motore neurale 2 volte più veloce su iPhone e miglioramenti simili sui Mac.

Si ritiene che Apple sarà la prima azienda a ricevere chip basati sul futuro processo a 2 nm di TSMC , la cui produzione dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà del 2025. Si prevede che il processo di fabbricazione a 2 nm, noto anche semplicemente come “N2”, offrirà un miglioramento della velocità dal 10 al 15% alla stessa potenza o una riduzione della potenza dal 25 al 30% alla stessa velocità rispetto ai chip realizzati con la tecnologia ‌3nm‌ del fornitore.

TSMC sta costruendo due nuove strutture per ospitare la produzione di chip da 2 nm e sta aspettando l’approvazione per una terza. Il colosso taiwanese sta spendendo miliardi per il cambiamento e Apple dovrà anche apportare modifiche al design dei chip per adattarsi alla nuova tecnologia. Apple è il cliente principale di TSMC e in genere è il primo a ricevere i nuovi chip di TSMC. Ad esempio, Apple ha acquisito tutti i chip a 3 nanometri di TSMC nel 2023 per iPhone, iPad e Mac.

VIA