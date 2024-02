Apple rilascia visionOS 1.1 Beta 4

Apple ha rilasciato oggi la quarta beta del prossimo aggiornamento visionOS 1.1 per gli sviluppatori, consentendo loro di testare nuove funzionalità prima che il software venga lanciato pubblicamente. Il nuovo aggiornamento arriva una settimana dopo il rilascio della terza beta .

La beta di ‌visionOS‌ può essere scaricata accedendo all’app Impostazioni sul dispositivo e attivando le beta per sviluppatori. È richiesto un account sviluppatore registrato e Apple consiglia di eseguire un backup prima di installare un nuovo software.

‌visionOS‌ 1.1 offre il supporto per la verifica della chiave di contatto iMessage e aggiunge la gestione dei dispositivi Apple a Vision Pro. Con questa funzionalità, i reparti IT di aziende e istituti scolastici possono gestire le cuffie Vision Pro nello stesso modo in cui gestiscono iPhone, iPad e Mac.

Secondo le note beta di Apple, gli utenti possono ora riposizionare le scene volumetriche più vicino di prima, consentendo un’interazione diretta più semplice con il contenuto della scena volumetrica. Ciò significa che gli oggetti possono essere posizionati più vicino a te.

Apple ha anche migliorato le Personas in ‌visionOS‌ 1.1, rendendole più naturali e realistiche di prima.

VIA