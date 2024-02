Apple annulla il progetto dell’auto elettrica

Apple ha annullato tutti i piani per il rilascio di un veicolo elettrico autonomo, riferisce Bloomberg . Apple ha lavorato su un’Apple Car per più di un decennio e ha investito milioni di dollari nello sviluppo prima di decidere che non era un progetto fattibile.

Il direttore operativo di Apple, Jeff Williams, ha detto oggi a circa 2.000 dipendenti che lavorano sull’‌Apple Car‌ che il progetto è stato annullato e, secondo quanto riferito, l’informazione è stata una sorpresa.

Il lavoro sull’‌Apple Car‌ è agli sgoccioli e molte delle persone che stavano lavorando sull’auto si trasferiranno nella divisione di intelligenza artificiale di Apple per lavorare sull’intelligenza artificiale generativa sotto la guida del capo dell’intelligenza artificiale John Giannandrea.

Ci sono un certo numero di ingegneri hardware e progettisti di automobili che facevano parte del team ‌Apple Car‌ e ci saranno licenziamenti. Alcuni dipendenti potrebbero essere in grado di spostarsi in altre divisioni all’interno dell’azienda.

All’inizio di quest’anno, circolavano voci secondo cui il progetto ‌Apple Car‌ era stato ridimensionato, con Apple che aveva abbandonato i piani per un’auto completamente senza conducente con capacità autonome. Apple ha spostato l’attenzione su un veicolo elettrico con meno funzionalità di guida autonoma e il veicolo sarebbe stato alla pari con la tecnologia di Tesla. Apple puntava a rilasciare l’auto intorno al 2026, ma ora quei piani sono stati completamente accantonati.

La notizia dell’‌Apple Car‌ è emersa per la prima volta nel 2014 e da allora il progetto è stato pieno di problemi. Il focus del lavoro è cambiato e si è evoluto più volte e Apple ha avuto diversi cambiamenti di leadership a causa di conflitti interni. Il capo di Apple Watch, Kevin Lynch , ha rilevato il progetto nel 2021 e ha lavorato per ridimensionarlo pur continuando a produrre un’auto praticabile.

