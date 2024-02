Iscriviti subito a NordVPN e risparmia fino al 67% con la sua ultima offerta

Abbiamo avuto il privilegio di coprire alcuni dei migliori servizi VPN qui su Android Police, mettendoli alla prova per scoprire quali opzioni offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Anche se puoi scegliere una VPN gratuita se hai solo bisogno di qualcosa per navigare, chi ha dati e file sensibili ne ha bisogno di una che offra un po’ più di sicurezza.

Funzionalità come la protezione da malware, il supporto per il furto di identità e la crittografia di alto livello sono cruciali per mantenere i tuoi dati al sicuro, ma queste funzionalità di sicurezza di solito non sono economiche. Tuttavia, NordVPN offre un accordo eccezionale sui suoi piani annuali e biennali che offre tutto questo e altro ancora a un prezzo incredibile in questo momento, con uno sconto fino al 67% sul costo iniziale dei suoi piani di abbonamento VPN.

Perché questo accordo NordVPN vale i tuoi soldi

Ci sono diversi motivi per cui abbiamo classificato NordVPN così in alto nella nostra lista dei migliori servizi VPN , comprese le sue impressionanti velocità e funzionalità di sicurezza. Tuttavia, ci rendiamo anche conto che NordVPN può essere un investimento costoso per alcuni, con piani annuali che partono da $ 100 di tasca propria e piani biennali che arrivano a quasi $ 200 in anticipo.

Sicuramente una grossa somma di denaro che dovrai sborsare per una navigazione più sicura. Tuttavia, paghi per quello che ottieni quando si tratta di una VPN, e questi servizi più costosi offrono una protezione migliore, velocità di rete più elevate e altre funzionalità di sicurezza indispensabili che le VPN più economiche non offrono.

Cose come la protezione da malware, tracker e blocchi di annunci pubblicitari e persino gli scanner di violazione dei dati aggiungono ulteriori livelli di protezione durante la navigazione e i piani Plus e Ultimate di NordVPN, che offrono i migliori valori, li hanno tutti. Scegliendo il servizio Ultimate, tuttavia, ottieni funzionalità aggiuntive come fino a $ 100.000 in protezione dalle estorsioni informatiche, fino a $ 1 milione in vantaggi per il recupero del furto di identità e persino 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato.

Anche se NordVPN ha meno server rispetto ad alcune delle altre migliori opzioni sul mercato, compensa con eccezionali funzionalità di sicurezza e reti ad alta velocità, il tutto per un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Ciò include il tuo laptop, smart TV, telefono e altro ancora.

Un ottimo investimento per i tuoi dispositivi, soprattutto perché puoi ottenere subito fino a 2 anni di protezione per soli $ 7 al mese. Considerando ciò che offre NordVPN, questa è una delle migliori offerte VPN che troverai al momento. Se devi ancora procurarti una VPN, questa è l’offerta di cui vorrai approfittare.

VIA