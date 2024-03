Come cambiare il tuo indirizzo di casa su Google Maps

Se hai cambiato residenza di recente, aggiorna il tuo indirizzo di casa in Google Maps. Troverai i percorsi più brevi e privi di traffico da e per casa tua e individuerai ristoranti, attrazioni e attività commerciali locali nella zona. Cambiare residenza su Google Maps è facile, sia che tu possieda un telefono Android economico o un dispositivo di fascia alta.

Un indirizzo di casa obsoleto su Google Maps porta spesso a inconvenienti. Prima che l’app suggerisca le indicazioni stradali per raggiungere il tuo vecchio indirizzo di casa, segui i passaggi seguenti per aggiornarlo in Google Maps.

Il modo più semplice per aggiornare il tuo indirizzo di casa è utilizzare l’app Google Maps sul tuo telefono. L’app è disponibile sui telefoni Android. Gli utenti iPhone possono scaricare Google Maps per iOS dall’App Store.

Tocca la tua immagine o le tue iniziali nell’angolo in alto a destra. Vai su Impostazioni > Modifica casa o lavoro . Tocca il menu extra ( ⋮ ) accanto al tuo indirizzo attuale Seleziona Modifica casa . Tocca la X accanto al tuo indirizzo attuale nella barra di ricerca. Inserisci il tuo nuovo indirizzo nella barra di ricerca e tocca l’indirizzo suggerito da Google. Controlla le informazioni sullo schermo e tocca Fine

Non è necessario accedere al menu delle impostazioni di Google Maps per aggiornare gli indirizzi di casa e di lavoro. Puoi modificare questi dettagli tramite l’app Google. Seguire i passaggi seguenti:

Apri l’ app Google sul tuo telefono. Tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Seleziona Gestisci il tuo account Google . Passa alla scheda Informazioni personali . Scorrere fino a Indirizzi . Seleziona il tuo indirizzo di casa. Tocca Rimuovi per eliminare l’indirizzo corrente. Digita il tuo nuovo indirizzo di casa, selezionalo e tocca Salva Fai clic su Fine per tornare al menu Informazioni personali e aggiornare il tuo indirizzo di lavoro.

