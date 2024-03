Cos’è il progetto Open Source Android?

Android è il sistema operativo (OS) open source più popolare a livello globale e non mostra segni di rallentamento. La sua presenza su vari prodotti, dai tablet e smartphone basati su Android ai dispositivi domestici intelligenti, è innegabile. Questi dispositivi hanno un impatto sulle nostre vite e richiedono uno strumento universale per trasformarli in realtà. Creare un ecosistema Android universale di dispositivi mobili non è un’impresa da poco. È qui che brilla l’Android Open Source Project (AOSP). Questa guida illustra le specifiche di AOSP e i vantaggi che offre alla comunità di sviluppatori Android.

Una breve introduzione all’AOSP

AOSP è il set di strumenti open source utilizzato dagli sviluppatori e dai produttori di apparecchiature originali Android (OEM) per creare versioni personalizzate di Android. Per quanto riguarda i principali aggiornamenti del sistema operativo Android ogni anno, il codice sorgente AOSP viene spesso rilasciato in più fasi man mano che matura prima della versione pubblica finale. Mentre Google è responsabile del codice principale di AOSP, altri sviluppatori e la comunità svolgono un ruolo cruciale nel successo di AOSP. Aiutano Google a identificare e correggere i bug nel codice o contribuiscono a nuove funzionalità che potrebbero essere aggiunte nelle future versioni di Android.

Il codice AOSP è uno sforzo di collaborazione tra Google, il team dedicato di sviluppatori di terze parti e i membri della comunità che contribuiscono al progetto del sistema operativo basato su Android. AOSP consente inoltre a chiunque abbia un background tecnico di creare una versione personalizzata di Android in modo efficiente. Da lì, possono modificarlo e personalizzarlo nel modo in cui desiderano creare la loro esperienza unica sulla piattaforma Android per motivi personali o aziendali.

AOSP non è solo per i grandi produttori di smartphone

Samsung, ad esempio, utilizza il codice AOSP per creare la sua versione personalizzata di Android, nota come One UI . Anche la linea di tablet Amazon Fire è basata su AOSP con la loro versione personalizzata di Android chiamata Fire OS . Fire OS quasi non assomiglia ad Android. Tuttavia, è basato sullo stesso codice sorgente AOSP di altre versioni personalizzate di Android. Altri famosi produttori di dispositivi Android che utilizzano il codice AOSP includono Xiaomi, OnePlus e Huawei, che si sono affidati ad esso per gran parte della loro esistenza come produttori di smartphone Android.

AOSP è popolare anche tra gli sviluppatori di ROM personalizzate Android e kernel personalizzati poiché possono apportare modifiche o aggiunte per soddisfare meglio le loro esigenze. Ad esempio, alcuni sviluppatori di ROM personalizzate desiderano creare funzionalità uniche per loro che non si trovano in AOSP. Altri scelgono le loro funzionalità preferite da varie ROM personalizzate e le combinano nel loro sistema operativo basato su Android completo di tutte le funzionalità.

AOSP può essere utilizzato da chiunque per creare una versione personalizzata di Android. Tutti hanno accesso agli stessi strumenti delle grandi aziende.

Come puoi iniziare a utilizzare AOSP?