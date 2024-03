Come cambiare la visualizzazione di Android Auto

Storicamente, il software del centro di infotainment per auto è stato goffo. In uno scenario in cui è necessario accedere a caratteristiche e funzioni cruciali in modo rapido e con distrazioni minime, queste app erano spesso piene di schermate intermedie, dichiarazioni di non responsabilità e schermate iniziali che le rendevano più un fastidio che una comodità. Sono necessari se non vuoi fare affidamento su uno dei migliori supporti per tablet da auto o sul tuo telefono per ottenere indicazioni stradali durante la guida.

Android Auto prende alcune delle migliori idee di altre app e le presenta in un pacchetto gestibile. È un ottimo sostituto per fare affidamento su Maps sul telefono per la navigazione o giocherellare costantemente con i quadranti della radio analogica per trovare musica. È anche personalizzabile, permettendoti di far emergere le cose che usi frequentemente. Ecco come ottenere il massimo da uno dei migliori pacchetti di infotainment disponibili.

Mescola le tue app per la massima efficienza

Una delle prime cose da fare è spostare la posizione delle icone delle app nell’elenco delle app in modo da poter accedere rapidamente a quelle che usi di più, che si tratti di Google Maps, delle tue app musicali preferite o di messaggistica in modo da poter controllare le tue messaggi e messaggi diretti con una distrazione minima.

Per impostazione predefinita, Android Auto mostra le app che apri di più. Se desideri accedere rapidamente a qualsiasi altra cosa, modifica l’ordine. Non è disponibile un’opzione per regolare il posizionamento dell’app nell’interfaccia di Android Auto. Tuttavia, è semplice farlo su uno smartphone connesso con l’app Android Auto. Ecco come modificare il layout della schermata delle app Android Auto:

Sblocca il telefono e apri l’ app Impostazioni . Scorri fino ad Android Auto o cercalo nella barra di ricerca. Apri le impostazioni di Android Auto . Seleziona l’ opzione Personalizza launcher Scegli Ordinamento launcher

Puoi quindi selezionare un semplice ordinamento alfabetico, che organizza le app attualmente installate dalla A alla Z, oppure creare un ordine personalizzato. Scegli Personalizzato per trascinare le app nelle posizioni che preferisci. Se il telefono è collegato al veicolo, l’ordine dell’app si aggiorna automaticamente.

Modifica l’aspetto della schermata iniziale di Android Auto

La schermata iniziale di Android Auto è progettata con particolare attenzione alla navigazione. Quasi la metà è dedicata alla visualizzazione dell’assistenza alla navigazione quando è attiva. L’altro lato ospita un cassetto di widget, che ti consente di accedere ad app e funzioni senza toccare e navigare nella schermata delle app dedicate.

Un aggiornamento ad Android Auto ha sbloccato la possibilità di scegliere su quale lato visualizzare ciascun riquadro. Puoi scegliere se il cassetto dei widget o la navigazione debbano essere più vicini al conducente. A differenza del layout di ordinamento personalizzato sulla schermata dell’app, questo può essere fatto tramite l’interfaccia Android Auto dell’auto. Ecco come:

Dalla schermata iniziale di Android Auto nel centro infotainment della tua auto, seleziona la schermata dell’app nell’angolo in basso a sinistra (l’icona del quadrato dei punti). Seleziona l’ app Impostazioni . Scegli Cambia layout .

La schermata seguente consente di alternare tra Media più vicino al conducente o Navigazione più vicino al conducente . L’opzione Media sposta il riquadro dei widget più vicino al lato conducente dell’abitacolo, mentre la Navigazione sposta la schermata della mappa sul lato conducente.

Cambia lo sfondo per un aspetto personalizzato o apporta altre modifiche visive

Se desideri una rapida personalizzazione estetica per rendere la tua interfaccia Android Auto un po’ più tua (o desideri un aggiornamento visivo), sostituire lo sfondo può avere un impatto immediato. Non è possibile utilizzare un’immagine personalizzata come sfondo, ma nell’app è inclusa una selezione abbastanza ampia e non è necessario il telefono per modificarla. Ecco come cambiare gli sfondi nell’app per auto Android Auto:

Apri l’ app Impostazioni . Tocca Sfondo . Seleziona l’opzione desiderata tra quelle visualizzate o scorri verso il basso per ulteriori sfondi.

L’app Impostazioni ti dà anche accesso ad altre opzioni, incluso il passaggio dalla modalità Giorno a quella Notte (o lo scambio automatico) o se desideri visualizzare i widget della barra delle applicazioni. Quest’ultimo, ad esempio, mostra sempre i controlli di riproduzione in Spotify nella parte inferiore dello schermo, non solo quando il widget/o l’app è attivo.