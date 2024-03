Esistono molti sistemi di intelligenza artificiale tra cui scegliere, tra cui Google Gemini , Samsung Galaxy AI , Meta AI e altri. ChatGPT potrebbe essere il migliore poiché puoi personalizzarlo per usi particolari. Ti stai chiedendo cos’è ChatGPT, quanto costa e se conviene utilizzarlo? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli sul primo chatbot AI a ottenere un riconoscimento mondiale e dare il via all’entusiasmo per questa potente tecnologia.

ChatGPT è un servizio di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Il nome inizia con “Chat” perché è così che interagisci con l’IA. GPT sta per Generative Pre-trained Transformer, un modello di intelligenza artificiale che condensa le tue istruzioni in token per una rapida elaborazione del linguaggio naturale.

Crea risposte basate su dati statistici compilati durante la sua formazione. È un argomento complesso se non hai familiarità con l’apprendimento automatico. Non è necessario capire come funziona per utilizzare questo strumento avanzato di intelligenza artificiale. Digiti domande e comandi come se parlassi con una persona e ChatGPT risponde in modo molto simile a un essere umano esperto.

OpenAI ha creato diverse versioni del suo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM): GPT-1, GPT-2 e GPT-3. Ogni modello successivo ha aumentato la capacità dell’IA di comprendere il linguaggio naturale. ChatGPT è stato lanciato con GPT-3.5 e GPT-4 è disponibile per gli abbonati.

Quanto costa ChatGPT?

Puoi utilizzare ChatGPT gratuitamente, ma è necessario un account OpenAI. Quando visiti il ​​sito web di ChatGPT , troverai l’opzione per registrarti o accedere. Se in passato hai utilizzato la generazione di immagini AI di Dall-E o ChatGPT, accedi. Se non disponi di un account OpenAI, puoi creare uno gratuito per utilizzare ChatGPT e Dall-E.

Puoi anche installare l’app ChatGPT su un telefono Android economico o su un iPhone. Poiché ChatGPT funziona nel cloud, puoi usufruire di un’elaborazione IA all’avanguardia e ad alte prestazioni ovunque sia possibile accedere a Internet mobile.

OpenAI offre una versione più avanzata di ChatGPT che richiede un abbonamento di $ 20 al mese. ChatGPT Plus utilizza il modello AI GPT-4 più avanzato che è più veloce, crea risposte migliori e ha funzionalità multimodali.

Ad esempio, puoi utilizzare immagini come input, creare immagini Dall-E senza uscire da ChatGPT, accedere a servizi online come Instacart ed Expedia e personalizzare le risposte di ChatGPT con GPT che sono istruzioni e dati precaricati.

La versione gratuita di ChatGPT fornisce risposte testuali tratte da conoscenze generali compilate da varie fonti Internet. ChatGPT Plus ti consente di caricare documenti di grandi dimensioni come riferimento in modo che possa fungere da LLM specifico del dominio .

Come utilizzare ChatGPT

ChatGPT è facile da usare. Apri il sito Web o l’app di ChatGPT, quindi digita la domanda, il comando o il messaggio nella casella di testo nella parte inferiore dello schermo.

ChatGPT in genere risponde rapidamente, a seconda di quanto sono occupati i server di OpenAI e se sei un utente gratuito o un abbonato ChatGPT Plus. L’intelligenza artificiale può discutere diversi argomenti, aiutarti ad agire contro il cambiamento climatico, apprendere teorie scientifiche stimolanti, scrivere codici in vari linguaggi di programmazione, suggerire regali per persone difficili da acquistare, scrivere e-mail professionali e altro ancora.

Lasciare che ChatGPT faccia il tuo lavoro mentre ti prendi il giorno libero potrebbe essere allettante. L’intelligenza artificiale può essere utile come assistente di ricerca, ma esistono modi per rilevare il plagio di ChatGPT . La maggior parte delle scuole e delle aziende insistono affinché il lavoro venga completato dalla persona pagata, non da un’intelligenza artificiale intelligente.

C’è una buona ragione per questo. I risultati di ChatGPT sono generalmente buoni, ma dovresti sempre ricontrollare i fatti e scrivere con la tua voce è più coinvolgente. I modelli di intelligenza artificiale a volte inventano dettagli invece di fornire una risposta incompleta. Per la maggior parte dei lavori di alta qualità sono ancora necessari esperti umani e le persone sono l’unica fonte affidabile di prospettive personali.

Sebbene tu possa parlare con ChatGPT come faresti con una persona disponibile e competente, ci sono molte opzioni per perfezionare i risultati e ottenere dati più utili dalle tue chat. Per saperne di più, consulta la nostra guida completa su ChatGPT .

L’intelligenza artificiale è ovunque e ChatGPT è uno dei tanti utilizzati da persone, aziende, aziende e governi. L’uso dell’intelligenza artificiale è ancora un argomento controverso, ma non c’è modo di rimettere questo “genio” nella bottiglia.

