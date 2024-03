Cos’è Apostrophy OS?

Android è il sistema operativo mobile più popolare, ma ciò non significa che sia l’unica scelta per i produttori di dispositivi. Grandi aziende come Samsung sviluppano e vendono gli smartphone Android più convenienti . C’è anche l’idea di creare un sostituto del sistema operativo Android preinstallato con il dispositivo e incentrato sulla privacy e sulla sicurezza. Apostrophy OS mira proprio a questo. Offre funzionalità simili ad Android offrendo allo stesso tempo agli utenti un maggiore controllo sui propri dati. Questa guida copre il sistema operativo Apostrophy per aiutarti a comprendere meglio questo nuovo sistema operativo mobile.

Cosa rende unico il sistema operativo Apostrophy?

Apostrophy OS (AphyOS) è un sistema operativo mobile incentrato sulla privacy basato su GrapheneOS per dispositivi basati su Android . Il sistema operativo Graphene è realizzato utilizzando Android Open Source Project (AOSP) e non include il pacchetto Google Mobile Service (GMS) . Ciò significa che non ha app Google, come Google Play Store. Ciò significa anche che non sono presenti i consueti servizi di tracciamento in background di GMS, offrendoti maggiore privacy sui tuoi dati personali. Pertanto, GrapheneOS è spesso considerata una delle migliori ROM personalizzate incentrate sulla privacy e sulla sicurezza che puoi installare su un dispositivo Android.

Poiché AphyOS utilizza GrapheneOS come base per la sua implementazione personalizzata di Android, si concentra in modo significativo sulla privacy e sulla sicurezza degli utenti. Tuttavia, AphyOS cerca di farsi un nome andando oltre le caratteristiche tipiche di GrapheneOS. Per cominciare, la società dietro AphyOS ha sede in Svizzera. Hanno alcune delle leggi sulla privacy dei dati più severe a livello mondiale. Concentrarsi sulla neutralità della rete consente loro di guadagnare la fiducia dei propri utenti come azienda di sistemi operativi mobili giusta e onesta.

Attualmente, AphyOS non è qualcosa che puoi installare su qualsiasi dispositivo basato su Android. Ancora un sistema operativo relativamente nuovo, AphyOS vuole collaborare con noti OEM (produttori di apparecchiature originali) per portarlo su un mercato più ampio in tutto il mondo. L’idea è quella di fornire dispositivi completamente nuovi con AphyOS preinstallato anziché consentire a chiunque di installare una ROM personalizzata su un dispositivo basato su Android.

In quanto sostituto del sistema operativo Android, l’acquisizione di importanti partner OEM, la vendita di dispositivi e la spedizione di prodotti in tutto il mondo non è un compito da poco. Tuttavia, AphyOS si è già assicurata alcuni partner OEM europei e sta cercando di accelerare la crescita della propria azienda.

Apostrophy OS vuole apportare grandi cambiamenti nel mercato della telefonia mobile

Sebbene AphyOS sia nuovo e non ancora ampiamente conosciuto come nome familiare, mostra segni di un futuro brillante per il sistema operativo mobile. Dopo aver superato gli ostacoli legati alla realizzazione di una nuova linea di dispositivi smartphone, potranno dare vita al motto della loro azienda di privacy e sicurezza. Non vediamo l’ora di vedere crescere AphyOS e continueremo a offrire aggiornamenti a questa guida se faranno annunci per nuovi mercati di dispositivi. Attualmente hanno annunciato solo partnership con non specificati produttori di dispositivi con sede in Europa.

VIA