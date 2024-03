Trasforma qualsiasi sito web in un’app con Chrome 124

Sette anni fa, Google annunciò che avrebbe eliminato gradualmente tutte le app Chrome su Windows, Mac e Linux entro il 2018 ( in realtà ci vorrebbe fino al 2023 ). Al suo posto ci sarebbero quelle che l’azienda ha chiamato Progressive Web Apps (PWA) , app web che possono essere installate sul desktop di un utente e che funzionano come se fossero app e programmi praticamente naturali. L’idea è cresciuta rapidamente, con gli utenti di Chrome che hanno installato PWA in numero record entro l’inizio del 2022 . Presto ogni sito web sarà installabile sui desktop tramite PWA.

In Chrome Canary (la versione di build giornaliera di Google Chrome e in genere un paio di versioni in anticipo rispetto alla build stabile), i siti Web possono ora essere installati sui desktop. Come parte dell’ultima build giornaliera, Google ha aggiunto un’opzione “Installa pagina come app…” al sottomenu “Salva e condividi” sulla versione desktop (tramite @Leopeva64 su X ). Ciò fa sì che il clic sull’app, che è semplicemente il sito Web creato per apparire e sembrare un’app nativa, si apra sempre nella propria finestra. I siti che hanno già le proprie PWA, come YouTube o Reddit, chiedono agli utenti di installarle già da un po’ di tempo e avranno la loro funzione “Installa pagina come app…” che mostrerà effettivamente il nome del sito. Ad esempio, la voce di YouTube verrà visualizzata come “Installa YouTube”.

A febbraio è diventato possibile abilitare i flag necessari per trasformare qualsiasi sito web in una PWA, ma sembra che solo ora sia stata completamente implementata. Per abilitare subito questa funzione in Chrome Canary e testarla, installa semplicemente Canary e abilita entrambi i flag seguenti:

chrome://flags/#web-app-universal-install

chrome://flags/#shortcuts-not-apps

Canary attualmente esegue una prima versione di Chrome 124. La build stabile di Chrome è la 122, che è stata rilasciata a febbraio e ha introdotto strumenti di scrittura AI e lo strumento Leggi ad alta voce su Android . Chrome 123 verrà rilasciato a breve nella versione stabile (è in versione beta ora) e aggiungerà un lettore PDF integrato su Android, un lettore multimediale in stile Android su desktop e laptop e numerose opzioni per la condivisione di gruppi di schede.

VIA