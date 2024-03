Cosa sono le macro di Excel?

Le macro più complicate potrebbero essere un programma completo scritto nell’editor Visual Basic utilizzando il codice VBA. VBA sta per Visual Basic for Applications, un linguaggio di programmazione che include comandi speciali specifici di Excel. Quando apri cartelle di lavoro con attivazione macro, che sono file Excel con estensione XLSM, Microsoft Office ti avvisa con un avviso di sicurezza. Le macro possono essere pericolose e contenere codice dannoso, quindi prestare attenzione. Se non conosci l’origine di un file o non sei sicuro che l’autore sia affidabile, non attivare le macro. Se sai che il file è sicuro e desideri utilizzare le macro VBA, scegli Abilita contenuto nell’avviso di sicurezza. Puoi ignorare questo avviso attivando le macro nelle impostazioni del Centro protezione di Microsoft Office. Assicurati di comprendere i rischi se lo fai. Nella scheda File , seleziona Opzioni , quindi scegli Centro protezione . Cosa posso fare con le macro di Excel? Le macro di Excel sono utili. Puoi utilizzare le macro per applicare la formattazione a celle, righe, colonne e fogli di lavoro, ordinare e filtrare le informazioni ed eseguire analisi dei dati per ottenere una cartella di lavoro pronta per l’uso. Le macro possono creare diagrammi, grafici e tabelle per la creazione di report. Importa o esporta i dati da altre fonti. Le macro VBA di Excel possono anche generare documenti e inviare e-mail, riducendo al minimo il tuo lavoro. Come registrare una macro? In breve, apri la scheda Sviluppatore , seleziona il pulsante Registra macro e digita il nome della macro. Puoi memorizzare una macro in una cartella di lavoro macro personale disponibile da qualsiasi foglio di lavoro o in questa cartella di lavoro se desideri utilizzarla solo nei fogli di lavoro correnti.

Excel registra le tue azioni. Esegui i passaggi che desideri ripetere quando eseguirai la macro in futuro. Fai clic sul pulsante Interrompi registrazione quando hai finito. In questo modo, non aggiungerai passaggi inutili.

Se non vedi la scheda Sviluppatore , fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra multifunzione di Excel e scegli Personalizza la barra multifunzione dal menu a discesa. Spuntare la casella di controllo per Sviluppatore . La scheda Sviluppatore viene visualizzata tra le schede Visualizza e Guida .

Come scrivere codice VBA

Se vuoi imparare Visual Basic for Applications, inizia con la nostra guida alla creazione di macro di Excel . Se sei un principiante, non hai familiarità con VBA o desideri saperne di più su VBA per Excel, il tutorial sulle macro di Microsoft è una buona risorsa.

Se conosci VBA, apri la scheda Sviluppatore e seleziona Visual Basic dalla barra degli strumenti per aprire l’editor VBA. In alternativa, premi Alt + F11 per alternare tra l’editor VBA e la cartella di lavoro di Excel.

Puoi assegnare una scorciatoia da tastiera alle macro di Excel scritte in codice VBA, proprio come puoi fare con le macro registrate. Dato che utilizzi le macro per risparmiare tempo, attivarle premendo i tasti è un’ottima idea.

Quali piattaforme supportano le macro di Excel?

Puoi creare macro di Excel solo nella versione desktop di Excel. La versione desktop di Excel è disponibile per PC Windows e computer Mac. Sebbene non sia possibile creare nuove macro in Excel online, è possibile eseguire cartelle di lavoro abilitate per le macro. L’app mobile Excel non può eseguire macro.

Puoi anche utilizzare Excel Online per eseguire macro su un Chromebook economico e di lunga durata . Tuttavia, Microsoft non ha realizzato una versione desktop per ChromeOS. Se desideri registrare macro o creare codice per un foglio di calcolo, avrai bisogno di un’altra soluzione.

