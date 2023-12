Apple sospende le vendite di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti a causa di una controversia sui brevetti

Apple ha dichiarato oggi che sospenderà le vendite di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 negli Stati Uniti entro questa settimana a causa di una controversia in corso sui brevetti con la società di tecnologia medica Masimo relativa al rilevamento dell’ossigeno nel sangue.

In una dichiarazione condivisa con 9to5Mac , Apple ha affermato che i Series 9 e Ultra 2 non saranno più disponibili per l’acquisto sul negozio online Apple negli Stati Uniti a partire dal 21 dicembre (dopo le 12:00, ora del Pacifico), o nei negozi Apple negli Stati Uniti dopo dicembre. 24. I dispositivi rimarranno disponibili per l’acquisto in altri paesi.

A ottobre, l’ ITC ha ordinato il divieto di importazione di alcuni Apple Watch negli Stati Uniti dopo aver scoperto che Apple aveva violato i brevetti di Masimo relativi al rilevamento non invasivo dell’ossigeno nel sangue, noto anche come pulsossimetria. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tempo fino al 25 dicembre per rivedere l’ordine, ma i veti presidenziali sui divieti di importazione di ITC sono stati storicamente rari. Nel frattempo, Apple ha affermato che sta adottando misure preventive per conformarsi qualora la sentenza dovesse restare valida.

Apple ha aggiunto che “è fortemente in disaccordo” con l’ordine dell’ITC e sta “perseguendo una serie di opzioni legali e tecniche” per garantire che la disponibilità delle Serie 9 e Ultra 2 riprenda negli Stati Uniti il ​​prima possibile. Apple ha dichiarato a 9to5Mac che intende presentare ricorso contro l’ordinanza dell’ITC presso la Corte d’Appello del Circuito Federale degli Stati Uniti il ​​26 dicembre, se necessario.

La dichiarazione completa di Apple:

È in corso un periodo di revisione presidenziale relativo a un ordine della Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti su una controversia tecnica sulla proprietà intellettuale relativa ai dispositivi Apple Watch contenenti la funzione Blood Oxygen. Anche se il periodo di revisione non finirà prima del 25 dicembre, Apple sta adottando misure preventive per conformarsi qualora la sentenza dovesse restare valida. Ciò include la sospensione delle vendite di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 su Apple.com a partire dal 21 dicembre e presso i punti vendita Apple dopo il 24 dicembre. La decisione non influisce al momento sulle vendite dei dispositivi in ​​altri paesi.

I team di Apple lavorano instancabilmente per creare prodotti e servizi che offrano agli utenti funzionalità di salute, benessere e sicurezza leader del settore. Apple è fortemente in disaccordo con l’ordine e sta perseguendo una serie di opzioni legali e tecniche per garantire che Apple Watch sia disponibile per i clienti.

Se l’ordine dovesse restare valido, Apple continuerà ad adottare tutte le misure per restituire Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 ai clienti negli Stati Uniti il ​​prima possibile.