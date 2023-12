Come liberare spazio di archiviazione sui tablet Amazon Fire

I tablet offrono più hardware e software e hanno prezzi competitivi. I tablet Fire di Amazon sono opzioni solide e ottimi tablet che offrono un valore eccezionale. Uno svantaggio è che in genere vengono spediti con meno spazio di archiviazione interno rispetto alle loro controparti più popolari (e solitamente più costose). I modelli più economici sono dotati di 16 GB di spazio, che è inferiore se si considerano i requisiti di archiviazione del sistema. Ciò ti lascia poco spazio per scaricare app e archiviare dati.

C’è un modo per ottenere lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno. Questa guida illustra i modi per ripulire la spazzatura sul tuo tablet Fire.

Elimina le app non necessarie

Il primo (e migliore) passaggio è eliminare le app scaricate in precedenza che non utilizzi. Amazon non ti consente di eliminare le dozzine di applicazioni preinstallate sul tuo tablet, ma puoi sbarazzarti di app e giochi che non hai aperto per sempre.

Acquista una scheda MicroSD

Mentre la maggior parte degli smartphone non dispone di uno slot per schede SD, i tablet di Amazon non sono stati colpiti da questa tendenza. I tablet Fire dispongono di slot di archiviazione esterni, quindi puoi acquistare una buona scheda microSD e utilizzarla per archiviare file.

Se il tuo tablet esegue Fire OS 6.0 o versioni successive, le schede SD possono estendersi alla memoria interna del tablet utilizzando una funzionalità Android chiamata Adoptable Storage . Ciò significa che app e altri dati possono essere spostati sulla scheda SD secondo necessità. Quando si inserisce una scheda SD, viene visualizzata un’opzione per utilizzare la scheda come memoria interna.

La maggior parte delle app non può essere spostata sulla scheda SD sui tablet meno recenti. Viene utilizzato principalmente come spazio aggiuntivo per download e contenuti offline. Ad esempio, le app Netflix e Amazon Prime Video possono essere configurate per scaricare i contenuti sulla scheda SD anziché sulla memoria interna. Questo metodo non fa molto per risolvere i tuoi problemi di archiviazione a meno che lo spazio del tuo tablet non sia occupato da file scaricati che possono essere facilmente spostati.

Indipendentemente dall’opzione scelta, acquista una scheda microSD con classificazione A2 per ottenere le migliori prestazioni (la “A” significa che è migliore per l’esecuzione di app). Consigliamo le schede Extreme Pro di SanDisk . Anche le schede microSD più veloci sono più lente della memoria interna utilizzata dai telefoni e tablet moderni, ma le tue opzioni con un tablet Fire sono limitate.

Elimina file spazzatura o duplicati

Le app Android possono essere disordinate . Alcuni giochi e app lasciano file e dati memorizzati nella cache in tutta la memoria interna anche dopo aver eliminato le app, creando spazio sprecato . Files by Google è un ottimo strumento per ripulire download, dati indesiderati, file duplicati e altri elementi indesiderati dal tuo tablet Fire.

Controlla le cache delle app

L’ultimo modo per liberare spazio di archiviazione sul tuo tablet Fire, a meno di un ripristino delle impostazioni di fabbrica, è esaminare le applicazioni installate per vedere quali occupano più spazio. Apri l’ app Impostazioni , vai su App e notifiche e tocca Gestisci tutte le applicazioni . Quindi tocca il pulsante del menu nell’angolo in alto a destra e tocca l’opzione per mostrare le app di sistema.

Non è possibile ordinare le app in base alla quantità di spazio di archiviazione che occupano. Invece, scorri l’elenco verso il basso per vedere quali occupano molto spazio (la dimensione dei dati è sotto ciascuna app). Quando trovi un colpevole, toccalo e seleziona Disinstalla . Se si tratta di un’app di sistema che non può essere rimossa, seleziona Archiviazione e tocca Cancella dati .