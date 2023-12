L’Infinite Loop Store di Apple chiuderà definitivamente il mese prossimo

Apple ha confermato oggi che chiuderà definitivamente il suo negozio al dettaglio Infinite Loop a Cupertino, in California, il 20 gennaio. Infinite Loop è stato il quartier generale di Apple tra la metà degli anni ’90 e il 2017, quando l’attuale sede dell’Apple Park è stata aperta a poche miglia di distanza.

Apple offrirà a tutti i dipendenti del negozio l’opportunità di continuare a lavorare con l’azienda. Una fonte ci ha informato che almeno alcuni dipendenti potranno trasferirsi nei negozi vicini, tra cui l’ Apple Park Visitor Center e l’Apple Valley Fair .

“Dopo molti anni al servizio dei clienti nei nostri negozi nella Bay Area, abbiamo in programma di chiudere il nostro negozio a Infinite Loop”, ha detto un portavoce di Apple, in una dichiarazione condivisa con MacRumors . “Tutti i nostri stimati membri del team avranno l’opportunità di continuare il loro ruolo in Apple. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti presso il nostro vicino Apple Park Visitor Center e in altre sedi, su Apple.com e sull’app Apple Store.”

Apple chiuderà definitivamente anche il suo negozio Royal Hawaiian a Honolulu il 20 gennaio. Apple ha affermato che continuerà a impegnarsi a “fornire un’esperienza eccellente ai nostri clienti” e ha notato che quest’anno ha aperto nuovi negozi negli Stati Uniti, Cina, India e Corea del Sud. e nel Regno Unito, oltre ad aver ampliato il proprio negozio online in Cile e Vietnam.

Gli uffici del campus Infinite Loop continueranno ad essere utilizzati dai dipendenti aziendali di Apple, con la sola chiusura del negozio. L’atrio dell’edificio principale è in costruzione fino all’inizio del 2024, secondo un cartello affisso fuori dall’ingresso.

Il negozio è stato aperto per la prima volta nel 1993 come The Company Store e si concentrava principalmente sulla vendita di prodotti a marchio Apple. Dopo i lavori di ristrutturazione nel 2015 , ha riaperto come un negozio Apple più tradizionale, con prodotti come iPhone, Mac e Apple Watch esposti su tavoli beige, ma ha continuato a vendere una selezione limitata di prodotti, come magliette, bottiglie riutilizzabili, tazze e quaderni. Il negozio è una delle sedi più piccole di Apple e non offre appuntamenti al Genius Bar o sessioni creative “Today at Apple”.

Infinite Loop è un’attrazione popolare tra gli appassionati Apple, che spesso si recano in pellegrinaggio al campus e al negozio. Tuttavia, da quando è stato aperto nel 2017, è stato messo in ombra dall’Apple Park Visitor Center.

