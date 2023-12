Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 non sono più disponibili nel negozio online statunitense

Come promesso, oggi Apple ha smesso di vendere l’ Apple Watch Series 9 e l’Apple Watch Ultra 2 nel suo negozio online negli Stati Uniti, con i dispositivi ritirati dalla vendita pochi giorni prima dell’entrata in vigore del divieto di importazione di Apple Watch. Quando si tenta di acquistare un ‌Apple Watch Series 9‌ o ‌Apple Watch Ultra 2‌ nel negozio online, i dispositivi dicono “al momento non disponibile”. Apple ha anche rimosso i modelli Apple Watch Serie 7 e Serie 8 ricondizionati dal suo sito web.

Lunedì Apple ha dichiarato che avrebbe dovuto sospendere le vendite di ‌Apple Watch Series 9‌ e ‌Apple Watch Ultra 2‌ per conformarsi a un ordine della Commissione per il commercio internazionale che impedisce l’importazione negli Stati Uniti di componenti relativi alla tecnologia di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue di Apple Watch. Stati. L’ITC ha emesso la sentenza dopo aver deciso che il sensore di ossigeno nel sangue dell’Apple Watch viola i brevetti di proprietà della società di dispositivi medici Masimo.

L’Apple Watch è ancora disponibile per l’acquisto presso i negozi al dettaglio Apple, ma Apple interromperà le vendite nei negozi dopo il 24 dicembre. Le vendite saranno sospese solo negli Stati Uniti e solo nei punti vendita Apple. Negozi di terze parti come Target, Walmart e Best Buy possono continuare a vendere l’Apple Watch fino all’esaurimento delle scorte. Apple potrà vendere l’ Apple Watch SE poiché non dispone di un sensore di ossigeno nel sangue.

Apple potrebbe ripristinare le vendite se la Casa Bianca ponesse il veto al divieto di importazione, e ha tempo fino al 25 dicembre per rivedere l’ordine e decidere se intervenire. Se la Casa Bianca non pone il veto al divieto di importazione, Apple non sarà in grado di vendere l’Apple Watch finché non rimuoverà la tecnologia contraffatta.

Apple ha intenzione di presentare ricorso il più presto possibile, il 26 dicembre, e la società ha affermato che sta “perseguendo una serie di opzioni legali e tecniche” per riportare i modelli di Apple Watch sugli scaffali dei negozi il prima possibile.

Apple ritiene che una correzione software potrebbe essere sufficiente per mitigare il problema e gli ingegneri Apple stanno modificando il modo in cui viene determinata la saturazione di ossigeno e il modo in cui i dati vengono forniti ai clienti. Apple ha affermato che sta lavorando per presentare una soluzione alternativa alle dogane statunitensi per ottenere la revoca del divieto, ma non è chiaro se una correzione software sarà sufficiente perché i brevetti in questione riguardano l’hardware.

