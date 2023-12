Mentre gli aggiornamenti di iOS 17 continuano a essere lanciati periodicamente, il lavoro è a buon punto sulla prossima versione principale, iOS 18 , che dovrebbe essere rilasciata in versione beta a giugno e al pubblico a settembre, sulla base degli schemi passati. Attraverso le nostre fonti, MacRumors ha ricevuto informazioni sulle prime versioni di sviluppo di ‌iOS 18‌ e sull’hardware a cui si fa riferimento nel codice.

Il sistema operativo, nome in codice “Crystal”, contiene riferimenti a quattro modelli di iPhone inediti , in linea con le informazioni esistenti sulla linea iPhone 16 . I modelli a cui si fa riferimento sono:

D47 – ‌iPhone 16‌

D48 – ‌iPhone 16‌ Plus

D93- iPhone 16 Pro

D94 – ‌iPhone 16 Pro‌Max

Contrariamente alle voci precedenti, finora non abbiamo trovato prove di un presunto “iPhone Ultra” come parte della gamma ‌iPhone 16‌. Sebbene sia teoricamente possibile che un modello aggiuntivo possa rientrare nell’identificatore del dispositivo “D94”, un dispositivo del genere molto probabilmente utilizzerebbe un identificatore separato (D95 o D94a) per differenziarlo chiaramente dall’hardware di altre configurazioni.

Per l’ iPhone 15 Pro Max, Apple ha sviluppato una versione alternativa con l’identificatore del dispositivo “D84S” da utilizzare nei test dei modem 5G proprietari. La “S” in “D84S” probabilmente stava per “Sinope”, il nome in codice del progetto per il modem 5G interno di Apple. Sebbene questo dispositivo non sia mai stato rilasciato al grande pubblico, fornisce informazioni sulla nomenclatura di Apple in termini di identificatori del dispositivo.

Il codice del sistema operativo indica anche che l’intera gamma ‌iPhone 16‌ utilizzerà un nuovo system-on-chip – t8140 – Tahiti, che è ciò che Apple chiama internamente il chip A18. Il chip A18 fa riferimento al modello base ‌iPhone 16‌ e 16 Plus (noti collettivamente come D4y in Apple), nonché a ‌iPhone 16 Pro‌ e 16 Pro Max (denominati internamente D9x).

Ciò è in linea con una precedente voce riguardante la gamma ‌iPhone 16‌ e rappresenta un notevole cambiamento rispetto alle versioni precedenti di Apple. Nella linea iPhone 15 , il modello base ‌iPhone 15‌ utilizza il vecchio chip A16 dell’iPhone 14 Pro, mentre ‌iPhone 15 Pro‌ top di gamma presenta un nuovissimo chip A17 Pro con un core GPU aggiuntivo e un clock aumentato velocità ed è costruito su una piattaforma da 3 nm più efficiente rispetto all’A16.

