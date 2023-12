Apple prevede di lanciare Vision Pro entro febbraio

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple vuole lanciare Vision Pro entro febbraio e sta accelerando la produzione per raggiungere l’obiettivo della data di rilascio .

La produzione è “funzionata a pieno ritmo” nelle ultime settimane per garantire che Vision Pro sia pronto entro la fine di gennaio, con un lancio al dettaglio previsto per febbraio. Apple ha introdotto Vision Pro a giugno e all’epoca la società aveva dichiarato che sarebbe stato rilasciato all’inizio del 2024.

Da allora, le voci sulla tempistica del rilascio sono cambiate, con voci iniziali che suggerivano marzo e voci successive che indicavano gennaio.

Le vendite di Vision Pro saranno inizialmente limitate agli Stati Uniti e sembra che i clienti dovranno acquistare in un negozio al dettaglio o ritirare un ordine online in negozio. Apple vuole garantire che i clienti abbiano la taglia giusta dell’archetto e Light Seal per una vestibilità adeguata. Senza una vestibilità aderente che blocchi tutta la luce ambientale, i contenuti non sembreranno corretti e senza la giusta dimensione dell’archetto, il dispositivo potrebbe sembrare troppo pesante. Alcuni clienti avranno bisogno anche di lenti graduate Zeiss personalizzate, quindi Apple prevede di effettuare l’assemblaggio delle cuffie nei suoi punti vendita.

Apple si sta preparando a esporre e dimostrare Vision Pro in alcuni dei suoi negozi al dettaglio. Le sedi dovranno avere a portata di mano le cuffie e tutti gli accessori, comprese le fasce per la testa di diverse dimensioni e i Light Seal. Apple sta inviando i dipendenti di ciascuno dei suoi negozi al dettaglio a Cupertino per imparare come preparare il dispositivo per i clienti.

Secondo Gurman, i dipendenti impareranno come funziona Vision Pro, quali caratteristiche sottolineare nelle conversazioni con i potenziali acquirenti e come attaccare la fascia, il Light Seal e le lenti graduate. Si tratta di un processo delicato perché i dipendenti dovranno imparare a mettere un dispositivo sulla testa di una persona e ad applicare il giusto Light Seal sul viso. Ci sarà un’app in grado di scansionare il volto di un cliente per determinare la fascia e il Light Seal corretti, ma la raccomandazione dell’app dovrà essere confermata da un dipendente.

Non si prevede che Apple organizzerà un altro evento Vision Pro quando il dispositivo verrà lanciato, a causa della versione limitata negli Stati Uniti, del prezzo di $ 3.500 del dispositivo e della fornitura limitata che Apple ha a disposizione. Se la domanda per Vision Pro è elevata, potrebbero passare mesi prima che Apple sia in grado di produrre unità sufficienti.

VIA