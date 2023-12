Come far sembrare il tuo telefono Android come un iPhone

Puoi far sembrare il tuo Android un iPhone?

Sì, puoi far sembrare il tuo Android come un iPhone con launcher, pacchetti di icone e temi di terze parti dal Google Play Store. È l’unico modo per trasformare parzialmente il tuo Android in un dispositivo iOS. Il software Apple è progettato appositamente per i suoi prodotti e l’azienda ha un ecosistema chiuso. Apple non ridistribuisce il suo software proprietario ad altri produttori. Inoltre, non è possibile scaricare il software o installarlo illegalmente tramite jailbreak.

I launcher per iPhone possono modificare l’aspetto del tuo telefono Android, ma non il suo funzionamento. L’icona del tuo browser predefinito potrebbe passare a Safari, ma ciò non significa che il browser Apple sia sul tuo telefono. Se Chrome è l’app browser predefinita, questo è ciò che vedi.

Alcune app potrebbero richiederti di effettuare un pagamento o una donazione per rimuovere annunci o accedere a contenuti premium. Inoltre, i launcher sono limitati alla schermata iniziale e alle schermate di blocco e non influiscono su nient’altro. Le impostazioni e i menu del file manager rimangono gli stessi. Per cambiare completamente l’aspetto del tuo Android, scarica un tema. Utilizza i seguenti suggerimenti per rinnovare il tuo telefono iPhone.

Usa i launcher dell’iPhone