Qualcomm afferma che Snapdragon X Elite è il 21% più veloce del chip M3 di Apple

Il produttore di chip Qualcomm ha affermato che il suo nuovo processore per PC Snapdragon X Elite è il 21% più veloce dell’ultimo chip M3 di Apple in termini di prestazioni multi-core, anche se rimangono dubbi sul suo profilo termico.

Facendo una dimostrazione di PC con il nuovo chipset, il produttore di San Diego ha dichiarato a Digital Trends che lo Snapdragon X Elite registra un punteggio multi-core Geekbench di 15.300, mentre quello di Apple 39;s M3 ottiene il punteggio di 12.154. Ciò che Qualcomm non ha menzionato, tuttavia, è il consumo energetico della macchina alimentata da Snapdragon come vettore di riferimento, che è un indicatore importante delle prestazioni di efficienza.

Si prevede che la prossima gamma di PC Windows 2024 di Qualcomm sarà offerta in diversi profili di progettazione termica. Il profilo da 80 W incentrato sulle prestazioni funziona più velocemente ma genera più calore e richiede un raffreddamento attivo (ventole), mentre il profilo da 23 W incentrato sull’efficienza è realizzato per essere utilizzato nei laptop più sottili con sistemi di raffreddamento passivi. Per fare un confronto, il MacBook Pro M3 base di Apple ospita una singola ventola, simile al MacBook Pro da 13 pollici fuori produzione, ma M3 Pro e M3 Max utilizzano design a doppia ventola per consentire ai core aggiuntivi di raggiungere le massime prestazioni sotto carico .

Lo Snapdragon X Elite è stato annunciato a fine ottobre, poco prima che Apple annunciasse la sua nuova linea di MacBook Pro alimentata dai chip della serie M3. Nonostante le affermazioni sulle migliori prestazioni offerte dal chip Elite rispetto al silicio Apple, Qualcomm ha ammesso che “l’hardware… è l’unica cosa che possiamo controllare”, ha affermato. e quindi l’esperienza dell’utente tra le macchine rivali “non sarà la stessa”, afferma. perché “loro utilizzano macOS e noi utilizziamo Windows”.

VIA