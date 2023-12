Come modificare l’account Google predefinito del tuo telefono Android

È logico che Google limiti l’utilizzo dell’account predefinito, considerando la confusione e le complicazioni che dovrai affrontare quando la sincronizzazione dei dati e le impostazioni di autorizzazione delle app si confondono tra i profili. La modifica del tuo account Google predefinito richiede la rimozione di quello attuale per fare spazio a un altro. Se aggiungi più account al tuo dispositivo, potresti volerli rimuovere. Ecco perché e come.

Puoi modificare il tuo account Google predefinito?

Puoi modificare l’account Google predefinito sul tuo dispositivo. Non è un processo semplice ed è diverso dal cambiare profilo all’interno delle app e dei servizi Google.

In genere, Google ti consente di passare da un account all’altro all’interno delle sue app Workspace e di altri servizi. In questo modo potrai accedervi con credenziali diverse contemporaneamente senza incidere sui dati. Ad esempio, potresti avere due account nell’app Gmail e passare dall’uno all’altro quando devi inviare messaggi di lavoro o personali da indirizzi diversi.

La modifica dell’account Google predefinito sul tuo dispositivo è un’impostazione a livello di sistema che influisce su Google Play Store, contatti, e-mail e altro. Ad esempio, Google Play Store associa automaticamente tutti gli acquisti futuri, i download di app e gli aggiornamenti al nuovo account.

Devi rimuovere l’account corrente e aggiungere quello nuovo che desideri come account predefinito. Google sceglie il primo account che utilizzi per accedere al dispositivo come account principale. Se non ricordi quale è o hai aggiunto più account, rimuovili tutti. Google sceglie automaticamente l’account successivo come predefinito.

Non è necessario farlo se sul dispositivo sono presenti solo due account. Quando rimuovi l’attuale account predefinito, il secondo diventa automaticamente il tuo profilo principale. Poiché il tuo account è il tuo biglietto per accedere a tutte le app e i servizi, Google ti esclude da essi finché non ricolleghi un account. Se utilizzi frequentemente il browser Chrome, il tuo dispositivo si disconnette automaticamente. Anche la cronologia di navigazione, i segnalibri e le password salvate per l’account potrebbero scomparire.

Come cambiare l’account Google principale sui tuoi telefoni e tablet Android

Se disponi di più Account Google, esci da essi dal tuo dispositivo, tranne quello che desideri come account predefinito. Se non hai aggiunto il tuo account preferito, rimuovi gli account prima di aggiungere quello nuovo predefinito.

L’azione ha delle conseguenze. Perderai i dati sincronizzati, incluso accesso al Google Play Store, messaggi, segnalibri, contatti, cronologia di navigazione, calendario e altri dati collegati all’account. I dati salvati localmente rimangono poiché non sono collegati agli account rimossi ed esistono nella memoria interna del tuo dispositivo.

Se memorizzi informazioni importanti su account diversi, sincronizzali prima della rimozione. In questo modo, le informazioni sono aggiornate e puoi accedere a una versione coerente su tutti i dispositivi. Vai a Impostazioni > Account e backup > Gestisci gli account. Seleziona il tuo account Google dall’elenco visualizzato e tocca Sincronizza account.Attiva gli interruttori Una volta attivata, concedi il tempo alla sincronizzazione affinché diventi effettiva, preferibilmente un paio d’ore..per le tue app e i tuoi servizi preferiti