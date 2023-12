AOC presenta i monitor AOC GAMING U32G3X/BK – RECENSIONE

Svelati l’U27G3X/BK e l’U32G3X/BK, in nuovi monitor 4K di AGON by AOC per il Gaming quotidiano. AGON by AOC è un marchio di riferimento nel settore dei monitor gaming e degli accessori IT, e i due modelli presentati sono pensati per il comfort e performance di fascia alta.

Entrambi i modelli presentano un pannello IPS con risoluzione UHD (3840×2160) che punta su qualità e nitidezza. Grazie alle nuove tecnologie GPU AI-powered, l’esperienza di gioco in 4K diventa più accessibile. In particolare, il monitor U27G3X/BK da 27″ (68,6 cm) offre una frequenza di aggiornamento di 160 Hz, mentre l’U32G3X/BK da 31,5″ (80 cm) una frequenza di 144 Hz. Entrambi i monitor hanno un tempo di risposta fino a 1 ms, dunque ottimizzati per per il gaming competitivo. Inoltre, sono dotati di due porte HDMI 2.1 e due porte DisplayPort, garantendo una connettività versatile con le GPU e le console di ultima generazione.

L’U32G3X/BK offre un ampio display da 31,5″ e risoluzione UHD. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una densità di pixel di 140 ppi, questo pannello IPS è chiaramente indicato per il gaming, ma anche un’ampia varietà di applicazioni.

Come il modello da 27″, questo monitor offre una copertura del 95% della gamma di colori DCI-P3 secondo gli standard CIE1976 e supporta una tavolozza da 1,07 miliardi di colori a 10 bit, garantendo colori ricchi e precisi.

Con un tempo di risposta fino a 1 ms GtG utilizzando modalità come pixel overdrive, l’U32G3X/BK offre prestazioni di gioco fluide e reattive. Non manca, neppure in questo caso, la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e il supporto Adaptive-Sync.

L’AOC U32G3X, gemello del modello AOC U27G3X, si presenta in una solida confezione perfettamente imballata, dove spesse sagome di polistirolo proteggono in maniera totale sia lo schermo che le restanti componenti dello stesso. Oltre al monitor da 31 pollici e mezzo, all’interno della confezione troviamo i vari manuali per il monitor, il piedistallo a croce diviso in due parti, piedistallo e braccio dal montaggio estremamente semplice (incastro più una vite), il cavo di alimentazione, un cavo HDMI 2.1 e uno Display Port 1.4

AOC U32G3X: le specifiche tecniche

I monitor della serie AOC si stanno facendo sempre più conoscere (anche se ormai sono parecchio affermati), soprattutto per le loro caratteristiche spinte e adatte al gaming, caratteristiche che adesso andremo a riportare qui di seguito:

Display:

31.5 pollici;

schermo piatto;

antiriflesso (AG);

risoluzione 3840×2160 4K UHD;

retroilluminazione WLED;

contrasto statico 1000:1;

contrasto dinamico 80M:1;

tempo di risposta 1 ms.

Caratteristiche video:

Adaptive Sync;

intervallo di sincronizzazione 48-144;

spazio colore 95;

Flicker Free.

Informazioni connettività:

2 porte HDMI 2.1;

2 porte DisplayPort 1.4;

Uscita audio cuffie 3,5 mm.

U32G3X/BK: un’esperienza visiva coinvolgente

L’U32G3X/BK porta le prestazioni visive a un livello superiore con il suo ampio schermo da 31,5 pollici e risoluzione UHD. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una densità di pixel di 140 ppi su questo pannello IPS garantiscono immagini nitide e reattive in varie applicazioni. Come il modello da 27 pollici, offre una copertura del 95% della gamma di colori DCI-P3 secondo gli standard CIE1976 e supporta una vasta tavolozza di 1,07 miliardi di colori con profondità di colore a 10 bit per colori ricchi e precisi.

Con un tempo di risposta fino a 1 ms GtG utilizzando le modalità pixel overdrive, l’U32G3X/BK è progettato per fornire prestazioni di gioco fluide e reattive. La compatibilità con NVIDIA G-SYNC e il supporto Adaptive-Sync garantiscono un’esperienza senza intoppi.

È completamente compatibile con le console di nuova generazione e supporta il 4K UHD a 120 Hz, rendendolo una scelta versatile. Con funzionalità come il basso input lag, l’AOC G-Menu, FlickerFree, la modalità Low Blue e lo Shadow Control, offre un’esperienza utente comoda e coinvolgente. L’U32G3X/BK sarà disponibile nei negozi a partire da metà dicembre.

La prova pratica

Alla prova pratica, il monitor AOC U32G3X ha davvero mostrato i muscoli, ma partiamo prima da una piccola nota dolente, ovvero i tasti per navigare nei tantissimi menù e opzioni offerte dal prodotto. Questi tasti si trovano nella parte inferiore destra guardando il monitor, ma oltre a risultare scomodi, la loro funzione non è neanche ben evidenziata sulla scocca.

Se da una parte questo sicuramente giova all’estetica del prodotto rendendolo molto elegante, dall’altra, soprattutto finché non si prende la mano, creerà confusione nell’utilizzatore. Peccato davvero che AOC non abbia optato per la scelta a selettore unico posto sul retro del monitor e presente in diversi suoi prodotti.

Per la prova pratica videoludica, abbiamo spremuto il monitor AOC U32G3X con diversi giochi, per testarne le effettive qualità. Sul nuovo Call of Duty ad esempio, oltre a offrire al giocatore una grafica pulita, la frequenza di aggiornamento di 144 Hz ha fatto notare tutta la sua forza, regalando un’esperienza fluida come poche. Un altra caratteristica di questo monitor adatta soprattutto al genere FPS è il tempo di risposta gtg, di soli 1 ms.

Abbiamo poi voluto testare le caratteristiche puramente grafiche dell’ AOC U32G3X e abbiamo deciso di farlo con il nuovo videogioco di Avatar. Il risultato è stato pazzesco. Il gioco di per sé presenta ambientazioni che sfruttano molto i colori vividi e molto dettagliate, e in questo campo la risoluzione 4K UHD ha mostrato tutta la sua potenza. Smanettando anche con le diverse impostazioni per l’HDR, sia quelle preimpostate che personalizzate, siamo riusciti ad ottenere davvero il massimo dal titolo, una gioia visiva per gli occhi.

Altra caratteristica di questo monitor che aiuta ad avere un’immagine sempre nitida e pulita è il sistema Flicker Free, una tecnologia che tramite l’utilizzo di un pannello retroilluminato DC, riduce sensibilmente il livello di sfarfallio dell’immagine anche nelle situazioni più concitate.

Prezzi e Disponibilità

L’U27G3X/BK sarà disponibile a partire da metà novembre al prezzo consigliato di 579€. Il modello più grande, l’U32G3X/BK, arriverà nei negozi a metà dicembre al prezzo consigliato di 749€.