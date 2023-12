AirPods 4 con nuovo design, custodia aggiornata e cancellazione attiva del rumore

Apple nel 2024 introdurrà una versione di quarta generazione degli AirPods con una serie di nuove funzionalità per rendere gli auricolari più attraenti per i consumatori, Bloomberg‘s Mark Gurman lo ha ribadito oggi nella sua newsletter settimanale Power On.

Ci saranno due versioni degli AirPods 4 disponibili a due prezzi diversi, con Apple che punta a sostituire entrambe le AirPods 3 e gli AirPods 2 a basso prezzo che continua a vendere. Al momento, c’è poca differenza tra AirPods 2 e ‌AirPods 3‌ oltre al design, che secondo Gurman crea confusione per i clienti e costa denaro ad Apple quando i consumatori optano per il modello più economico.

‌AirPods 4‌ semplificherà le opzioni AirPods disponibili. Gli auricolari presenteranno un design aggiornato, che Gurman ha delineato in ottobre. Si prevede che i nuovi AirPod sembreranno un incrocio tra gli attuali AirPods e gli AirPods Pro, con steli più corti. Si prevede che la vestibilità sarà migliorata, ma non è ancora chiaro se Apple aggiungerà i gommini in silicone.

Una custodia riprogettata includerà altoparlanti per gli avvisi Trova il mio e una porta di ricarica USB-C anziché una porta Lightning. La versione di fascia alta degli AirPods presenterà la cancellazione attiva del rumore (ANC), che fino ad oggi era limitata agli ‌AirPods Pro‌. Permetterà ai clienti di ottenere ANC a un prezzo più conveniente.

In un aggiornamento software in arrivo entro la fine del prossimo anno, Apple aggiungerà la funzionalità degli apparecchi acustici, consentendo agli AirPods di fungere da alternativa uditiva da banco (OTC) agli apparecchi acustici tradizionali. Nel 2022 la FDA ha approvato le opzioni di apparecchi acustici da banco, aprendo la strada ad Apple per commercializzare gli AirPod per la perdita dell’udito. Gurman ha affermato che Apple prevede anche di offrire test dell’udito che informeranno gli utenti di AirPods se soffrono di perdita dell’udito.

Gli ‌AirPods 4‌ verranno lanciati nel 2024, forse intorno a settembre, quando Apple presenterà i nuovi modelli di iPhone. Apple prevede anche una nuova versione degli AirPods Max nel 2024, ma l’aggiornamento sarà limitato a nuovi colori e all’aggiunta di una porta USB-C porta di ricarica.

