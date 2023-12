Apple Watch 2024 presenterà un nuovo look, monitoraggio della pressione sanguigna e rilevamento dell’apnea notturna

Apple ha apportato pochi aggiornamenti alla linea Apple Watch nel 2023, ma si prevede che i modelli Apple Watch del 2024 includeranno un nuovo set di funzionalità che li renderà molto più attraenti per i consumatori, Bloomberg‘s Mark Gurman ha detto oggi nella sua newsletter Power On.

Almeno un modello di Apple Watch presenterà un aspetto aggiornato e, sebbene Gurman non lo specifichi, potrebbe essere l’Apple Watch standard a ricevere un aggiornamento del design. Apple ha appena introdotto l’Apple Watch Ultra nel 2022 e, sebbene ci siano voci su un display microLED più grande per quel dispositivo, le informazioni attuali suggeriscono che Apple non sarà pronta ad aggiungere i microLED fino al 2025 o 2026.

In precedenti rapporti, Gurman aveva affermato che Apple sta lavorando su un aggiornamento significativo per il decimo anniversario dell’Apple Watch. L’Apple Watch è stato annunciato nel settembre 2014, ma è stato lanciato solo nell’aprile 2015, quindi non è chiaro se il “decimo anniversario” sarà celebrato nel mese di settembre 2014. cade nel 2024 o 2025. Siamo attesi per l'”Apple Watch Series 10″ nel 2024, e con Gurman che punta a un aggiornamento del design l’anno prossimo, quello potrebbe essere l'”anniversario” del progetto. modello.

L’Apple Watch aggiornato potrebbe includere un design più sottile e un nuovo meccanismo magnetico per collegare i cinturini, ma le funzionalità sanitarie potrebbero essere più attraenti per i clienti. Gurman afferma che possiamo aspettarci che la versione di prossima generazione dell’Apple Watch rilevi l’ipertensione e l’apnea notturna, condizioni che colpiscono milioni di persone.

L’ipertensione verrà rilevata attraverso il monitoraggio della pressione sanguigna effettuato sul polso, che è una notevole impresa di ingegneria. Gurman ha dichiarato a novembre che l’Apple Watch sarà in grado di dire a chi lo indossa se la sua pressione sanguigna tende al rialzo in modo che possa riferire i risultati a un medico. , ma non fornirà misurazioni sistoliche e diastoliche specifiche. Una versione futura della tecnologia potrebbe essere in grado di fornire letture esatte.

L’apnea notturna verrà rilevata attraverso misurazioni del sonno e modelli di respirazione, consentendo agli utenti di sapere se la condizione è presente. Rilevare l’apnea notturna spesso richiede uno studio del sonno in un centro del sonno notturno, quindi l’Apple Watch potrebbe alleviare parte dell’attrito nell’ottenere una diagnosi. Casi più lievi di apnea notturna possono passare inosservati, il che significa che gli avvertimenti a casa sulla condizione potrebbero consentire alle persone che non sanno di esserne afflitte di ottenere aiuto e migliorare il proprio sonno.

