Come installare ChromeOS sul tuo vecchio PC o Mac

ChromeOS Flex non ha accesso a Google Play e non supporta l’esecuzione di app Android. I PC che eseguono ChromeOS Flex non possono eseguire macchine virtuali Windows utilizzando Parallels Desktop. Infine, il supporto per l’ambiente di sviluppo Linux in ChromeOS Flex dipende dal tuo PC e dalla certificazione di Google.

Se disponi di vecchi PC e laptop troppo lenti da utilizzare, valuta la possibilità di installare ChromeOS Flex. Sono ideali per le grandi aziende e gli istituti scolastici con vecchi computer che non sono in grado di gestire il carico di lavoro.

Per le aziende, Google fornisce Chrome Enterprise Upgrade per gestire in remoto tutti i PC con ChromeOS Flex. Puoi cancellarli da remoto, controllare i loro aggiornamenti, modificare le impostazioni di sistema e altro ancora. Questo è un servizio a pagamento ed è disponibile una prova gratuita di 30 giorni.

Google afferma che le aziende possono ottenere un ritorno sull’investimento fino al 295% con i Chromebook e risparmiare tre ore per dispositivo e per lavoratore in un periodo di tre anni. Se la tua azienda non può permettersi di passare subito ai Chromebook a causa dell’entità dell’investimento, ChromeOS Flex è una soluzione praticabile poiché funziona sull’hardware esistente.

Google mantiene un elenco di modelli certificati per ChromeOS Flex insieme all’anno di fine del supporto. Questo è un ottimo modo per sapere quanto bene può funzionare il sistema operativo sul tuo vecchio PC e se potresti riscontrare problemi. Se l’elenco dice che potresti riscontrare problemi significativi con ChromeOS Flex sul tuo computer, potrebbe essere meglio rimandare l’installazione.

Google garantisce la funzionalità di input/output audio, output video, rete, touchpad, sospensione, interfaccia utente e grafica di sistema e webcam sui dispositivi certificati.

Google non garantisce che l’installazione di ChromeOS Flex farà funzionare il tuo vecchio PC alla stessa velocità di un Chromebook. Le specifiche del tuo PC e altri fattori determinano la velocità di avvio, il risparmio energetico e i miglioramenti della durata della batteria di ChromeOS Flex.

ChromeOS Flex è sottoposto allo stesso ciclo di aggiornamento di ChromeOS . Riceverai un aggiornamento del sistema operativo ogni quattro settimane circa, mentre piccole correzioni di sicurezza sono disponibili una volta ogni due settimane.

Google distribuisce gli aggiornamenti di ChromeOS Flex in più fasi, quindi potrebbero non essere immediatamente disponibili per il tuo PC. In genere, gli aggiornamenti richiedono da una settimana a due settimane per raggiungere tutti gli utenti. Puoi estrarre manualmente l’ultima versione di ChromeOS Flex se non vuoi aspettare.

Google fornisce il filtro Smart Update per garantire che un aggiornamento sia compatibile con l’hardware. Se il server di aggiornamento rileva componenti hardware nel PC che potrebbero presentare problemi con l’ultima versione di ChromeOS Flex, l’aggiornamento potrebbe non avvenire come al solito. Tuttavia, il filtro di solito funziona solo per problemi critici che potrebbero impedire l’avvio del PC o causare problemi di grafica o di connettività Internet.

Tutto ciò di cui hai bisogno per scaricare ChromeOS Flex

Prima di iniziare il processo, tenere a portata di mano quanto segue per garantire un’installazione facile e rapida: