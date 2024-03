Come prolungare la durata della batteria del tuo Samsung Galaxy S23 FE

Molte app, soprattutto quelle eseguite in background, possono consumare notevolmente la batteria. Un modo semplice per risparmiare la batteria è rimuovere le app che non usi.

Sebbene sia possibile ridurre il consumo della batteria modificando il livello di luminosità, è utile anche ridurre la risoluzione dello schermo. Per modificare la risoluzione del tuo Galaxy S23 FE, apri il menu Impostazioni , vai alla sezione Display , quindi seleziona l’ opzione Risoluzione schermo . Seleziona la risoluzione più bassa. Se tutto ciò che stai facendo è controllare la posta elettronica e navigare sul Web, difficilmente noterai una differenza riducendo la risoluzione dello schermo. Spegni il GPS Il GPS, sebbene utile, può scaricare la batteria del tuo Samsung Galaxy S23 FE. Sebbene il GPS sia essenziale quando si utilizzano servizi basati sulla posizione e si naviga utilizzando Maps, non è necessario tenerlo sempre acceso.

Per disattivare il GPS sul tuo dispositivo, sblocca il telefono e scorri verso l’alto per accedere alla schermata delle app. Vai al menu Impostazioni e seleziona Posizione . Quindi, disattiva l’ interruttore Posizione per disattivare il GPS.

La disattivazione del GPS può influire sulla funzionalità di alcune app che si basano su servizi di localizzazione. Quando l’impostazione della posizione è disattivata, potresti non essere in grado di utilizzare le app per i taxi, le app meteo o le app per la consegna di cibo. Tuttavia, spegnere il GPS può essere utile se sei in difficoltà o stai cercando di prolungare la batteria fino a un momento specifico.

Disattiva Bluetooth e Wi-Fi quando non sono in uso

Analogamente al GPS, mantenere sempre attivi il Bluetooth e il Wi-Fi può ridurre la durata della batteria. Puoi disattivarli abbassando il pannello delle notifiche o il pannello delle impostazioni rapide. Quindi, tocca le icone Wi-Fi e Bluetooth per disattivarle.

Farai affidamento sui tuoi dati cellulari quando il Wi-Fi è disattivato. Allo stesso modo, non puoi utilizzare accessori wireless come le cuffie senza Bluetooth.

Se la batteria del tuo Galaxy S23 FE è in difficoltà da un po’, potresti voler controllare se ti sei perso un aggiornamento software. Per fare ciò, vai al menu Impostazioni e seleziona Informazioni sul telefono . Quindi, aggiorna il software utilizzando Samsung Smart Switch o FOTA (Firmware Over The Air).