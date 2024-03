Apple accetta di pagare 490 milioni di dollari per risolvere la causa secondo cui Tim Cook ha frodato gli azionisti

Apple ha accettato di pagare 490 milioni di dollari per risolvere un’azione legale collettiva secondo cui il CEO di Apple, Tim Cook, ha frodato gli azionisti nascondendo il calo della domanda di iPhone in Cina, secondo Reuters , che ha citato oggi un atto giudiziario. L’accordo proposto richiede l’approvazione del giudice distrettuale statunitense Yvonne Gonzalez Rogers in California.

In una riunione sugli utili del 1° novembre 2018 con gli analisti, Cook ha affermato che Apple stava affrontando pressioni nei mercati emergenti in cui le valute locali si stavano indebolendo, come Turchia, India, Brasile e Russia, ma non ha incluso la Cina nell’elenco:

I mercati emergenti in cui stiamo assistendo a pressioni sono mercati come Turchia, India, Brasile, Russia. Si tratta di mercati in cui le valute si sono indebolite nell’ultimo periodo. In alcuni casi, ciò ci ha portato ad aumentare i prezzi e quei mercati non stanno crescendo come vorremmo vedere.

Cook ha continuato dicendo quanto segue sulla Cina durante la chiamata:

Per quanto riguarda specificamente la Cina, non la inserirei in quella categoria. La nostra attività in Cina è stata molto forte lo scorso trimestre. Siamo cresciuti del 16%, cosa di cui siamo molto soddisfatti. L’iPhone in particolare ha registrato una crescita molto forte, molto forte a due cifre. Anche la nostra categoria degli altri prodotti è stata più forte, anzi, leggermente più forte anche del numero complessivo dell’azienda.

Pochi mesi dopo, nel gennaio 2019, Cook ha condiviso una lettera agli investitori in cui indicava che i ricavi di Apple per il quarto trimestre del 2018 sarebbero stati di circa 84 miliardi di dollari, inferiori rispetto alla previsione originale compresa tra 89 e 93 miliardi di dollari nel trimestre. Apple ha registrato un fatturato di 84,3 miliardi di dollari nel trimestre del 29 gennaio 2019.

Il prezzo delle azioni Apple è sceso di circa il 25% tra il 1° novembre 2018 e il 31 gennaio 2019.

Nella sua lettera, Cook ha affermato che il rallentamento dell’economia della regione della Grande Cina è stato in gran parte responsabile del calo delle entrate di Apple nel trimestre:

Pur prevedendo alcune sfide nei principali mercati emergenti, non avevamo previsto l’entità della decelerazione economica, in particolare nella Grande Cina. In effetti, la maggior parte del calo delle nostre entrate rispetto alle nostre linee guida e oltre il 100% del calo delle nostre entrate mondiali anno su anno si è verificato nella Grande Cina su iPhone, Mac e iPad.

La lettera aggiungeva che le entrate dell’iPhone inferiori al previsto, principalmente nella Grande Cina, rappresentavano l’intero deficit di entrate:

Le entrate dell’iPhone inferiori al previsto, principalmente nella Grande Cina, rappresentano tutto il nostro deficit di entrate rispetto alle nostre linee guida e molto di più dell’intero calo delle entrate anno su anno.

Gli investitori hanno affermato che Cook sapeva che la domanda di iPhone stava diminuendo in Cina al momento della richiesta degli utili di novembre 2018, ma non lo ha rivelato. Apple ha negato queste accuse e non ha ammesso alcun illecito. Apple ha accettato l’accordo proposto solo per evitare costi e tempi aggiuntivi legati al contenzioso, afferma il documento.

