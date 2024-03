VLC Media Player potenzialmente in arrivo su Apple Vision Pro

Secondo la newsletter tecnica Lowpass , VideoLAN sta lavorando per portare il suo popolare lettore multimediale VLC open source su Apple Vision Pro .

L’organizzazione no-profit ha affermato che sta attualmente sviluppando una versione per le cuffie per il calcolo spaziale di Apple. “Abbiamo già una versione di VLC in esecuzione su Vision Pro”, ha detto il presidente di VideoLAN Jean-Baptiste Kempf allo scrittore Lowpass Janko Roettgers.

Tuttavia, uno dei motivi per cui l’app non è ancora stata rilasciata è che la potenziale base di utenti è ancora considerata troppo piccola. “Non sono sicuro che esista ancora un caso d’uso”, ha aggiunto Kempf.

Secondo l’organizzazione, VLC ha recentemente superato i cinque miliardi di download su piattaforme desktop e mobili. Il lettore multimediale e framework multipiattaforma è stato lanciato 23 anni fa come progetto studentesco e continua ad attrarre milioni di nuovi utenti grazie al supporto di codec multipli e alla capacità di riprodurre file multimediali, nonché DVD, CD audio, VCD e altri contenuti. vari protocolli di streaming.

Nel frattempo, continuano i lavori su VLC 4.0. Secondo Kempf, lo sviluppo ha richiesto più tempo del previsto e il nucleo dell’app è stato completamente riscritto. Le recenti build notturne pongono l’accento sui contenuti, con la finestra del player predefinita sostituita da una visualizzazione della libreria dell’utente. Tuttavia, Kempf ha affermato che alcune modifiche potrebbero essere annullate prima del rilascio ufficiale dell’app.

Kempf ha affermato che in futuro VLC potrebbe anche aggiungere l’accesso ai canali FAST e ad altri media online supportati da pubblicità, consentendo potenzialmente agli utenti di iniziare a guardare qualcosa subito.

VLC 3.0.20 è scaricabile gratuitamente per Mac dal sito Web VideoLAN .

