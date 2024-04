Troverai tutte le funzionalità di cui hai bisogno per guardare i tuoi film Netflix e Prime Video preferiti sulle migliori TV Amazon Fire . Puoi controllare facilmente la tua Fire TV utilizzando il telecomando incluso. Il pulsante del microfono ti consente di chattare direttamente con l’ assistente vocale Alexa per consentire alla tua TV di eseguire operazioni come cercare film o controllare la riproduzione.

Se non riesci a trovare il telecomando o desideri un altro modo per controllare la tua Fire TV, utilizza un dispositivo compatibile con Alexa come un altoparlante Amazon Echo. Ti mostriamo come connettere Alexa a Fire TV.

Prima di iniziare

Prima di connettere Alexa a Fire TV, collega il tuo smartphone alla stessa rete Wi-Fi della TV o del dispositivo di streaming. Già che ci sei, accedi ai servizi a cui desideri connetterti.

Registra il tuo dispositivo Alexa e Fire TV sullo stesso account per garantire il corretto abbinamento e funzionalità. Puoi collegare più dispositivi Alexa a una Fire TV. Tuttavia, alcune funzionalità non sono supportate sui dispositivi Echo Show o se associati a Fire TV Cube.

Verifica di avere la versione più recente dell’app Alexa. Le versioni precedenti dell’app potrebbero non funzionare con Fire TV o potrebbero non avere alcune delle nuove funzionalità.

Come connettere Alexa a Fire TV utilizzando il comando vocale

Se hai solo una Fire TV registrata sul tuo account, collegarla al tuo dispositivo Alexa è un gioco da ragazzi. Farai una richiesta relativa alla tua Fire TV.

Accendi la tua Fire TV e il dispositivo Alexa. Di’ qualcosa come “Alexa, riproduci un film horror su Fire TV”. Quando richiesto, conferma che desideri che il tuo dispositivo Alexa controlli la tua Fire TV.

Come connettere Alexa a Fire TV utilizzando il telefono

Se disponi di più Fire TV, utilizza l’app Alexa sul tuo smartphone per connettere una Fire TV ad Alexa. Scarica l’app dal Play Store o dall’App Store se non l’hai installata sul telefono

Apri l’ app Alexa sul tuo dispositivo Android o iOS. Tocca Altro nell’angolo in basso a destra dello schermo. Seleziona Impostazioni . Scorri verso il basso per selezionare TV e video . Tocca Fire TV . Seleziona Collega il tuo dispositivo Alexa e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per scegliere la Fire TV che desideri controllare.

Bonus: come connettere Alexa a qualsiasi smart TV

Puoi connettere qualsiasi smart TV al tuo Alexa utilizzando l’app per smartphone. Questo metodo può essere utilizzato come alternativa per connettere Alexa a Fire TV se non puoi farlo seguendo i passaggi precedenti.

Apri l’ app Alexa sul tuo dispositivo iOS o Android. Tocca la scheda Dispositivi in ​​basso. Seleziona il pulsante + nell’angolo in alto a destra, quindi tocca Aggiungi dispositivo . Scorri verso il basso e tocca TV . Seleziona la marca della tua smart TV. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo di configurazione.

Come controllare la tua Fire TV con Alexa

Quando il tuo dispositivo Alexa è connesso a Fire TV, utilizza i comandi vocali per controllare alcune funzionalità sulla TV. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre un film, cercare app, navigare all’interno delle app, controllare la riproduzione e altro ancora. Discutiamo alcuni comandi vocali di Alexa e le funzionalità che controllano sulla tua Fire TV. Visita la pagina di supporto di Amazon per un’analisi più dettagliata dei comandi

Riproduci un film o un programma TV: Alexa può riprodurre film o programmi sulla tua Fire TV da Prime Video e altre app supportate. Puoi istruire Alexa a farlo pronunciando frasi come “Guarda The Boys” o “Riproduci Stranger Things su Netflix”.

Cerca un programma TV o un film: puoi utilizzare Alexa per cercare un film o un programma. Pronuncia frasi come “Cerca [titolo]”. Puoi anche cercare contenuti con attori specifici. Ad esempio, potresti dire “Mostrami i film con Tom Hanks”.

Controlla la riproduzione : Alexa può riprodurre o mettere in pausa i contenuti, avanzare rapidamente fino a un intervallo di tempo specifico, passare all’episodio successivo e altro ancora. Pronuncia frasi come “Riproduci”, “Pausa”, “Interrompi”, “Riprendi” e “Episodio successivo”.

Sfoglia Fire TV: puoi usare la tua voce per navigare su Fire TV. Alcuni comandi utili includono “Vai a casa”, “Mostra altro”, “Scorri verso il basso” e “Vai alla mia libreria video”.

