Come scaricare mappe offline su Apple Maps

Le mappe vengono salvate localmente sul tuo dispositivo e consumano spazio di archiviazione. Maps ti mostra la dimensione del download per ogni mappa prima di ottenerla. In questo modo, sai se disponi di dati o spazio di archiviazione sufficienti per ospitarlo. Puoi anche visualizzare le mappe sul tuo Apple Watch, consentendo una rapida occhiata mentre cammini e monitorando i tuoi passi sull’app Allenamento.

A differenza di Google Maps, l’app di navigazione di Apple non sincronizza le tue posizioni offline su altri dispositivi. Le mappe sono specifiche per l’iPhone che hai utilizzato per scaricarle. Anche se accedi su un altro iPhone con il tuo ID Apple, scaricherai nuovamente le mappe. Inoltre, le mappe offline non sono disponibili a livello globale. Potresti non essere in grado di utilizzare la funzionalità nelle regioni non supportate oppure potrebbe funzionare in modo diverso.

Come salvare posizioni offline sulle mappe Apple

Esistono tre modi per scaricare mappe offline su Apple Maps. Innanzitutto, utilizzerai la barra di ricerca per trovare una destinazione, quindi selezionerai un’opzione di download nella sua anteprima. Il secondo metodo consiste nel rilasciare un segnaposto e contrassegnare una posizione specifica con un segnaposto rosso. Quando esegui la scansione della mappa, tocca il segnaposto o accedi a tutti i segnaposti in un menu invece di cercare la posizione. Vengono visualizzate le relative informazioni. Il terzo metodo consiste nell’utilizzare un’opzione di download della mappa nel menu delle impostazioni dell’app. Seguire i passaggi seguenti per utilizzare tutti e tre i metodi.

Scarica le mappe Apple offline con la ricerca