Come fare uno screenshot sul tuo Samsung Galaxy Z Fold 5

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 ha più modi per acquisire screenshot rispetto ad altri telefoni Samsung non pieghevoli. Sebbene questi metodi non siano così entusiasmanti come le funzionalità più utili del Galaxy Z Fold 5 , conoscere tutti i modi per acquisire uno screenshot è utile quando si passa dallo schermo interno a quello esterno del telefono.

Ti mostriamo tutti i modi per fare uno screenshot sul tuo Galaxy Z Fold 5. Se non conosci i pieghevoli Samsung, abbina Z Fold 5 con accessori complementari per una protezione extra, più funzionalità e una migliore produttività

Fai uno screenshot con i pulsanti del Galaxy Z Fold 5

Premi contemporaneamente i pulsanti di accensione e riduzione del volume per acquisire uno screenshot dello schermo del Galaxy Z Fold 5.

Il modo classico di acquisire uno screenshot si applica ancora allo Z Fold 5 e il fattore di forma pieghevole non compromette l’orientamento degli screenshot. Lo screenshot è orientato in modo appropriato sia che il telefono sia piegato o aperto in modalità orizzontale o verticale.

L’utilizzo dei pulsanti hardware è il modo più semplice per acquisire uno screenshot quando il telefono è piegato, ma è scomodo da eseguire quando è aperto. In questo scenario, utilizzare uno dei metodi seguenti.

Utilizza il pannello laterale per acquisire uno screenshot

Esiste un modo semplice per acquisire uno screenshot tenendo il Galaxy Z Fold 5 aperto in modalità orizzontale con entrambe le mani. Il pannello Edge è una finestra mobile sul lato dello schermo. Contiene app e scorciatoie di azioni, inclusa l’azione screenshot. Ciò significa che puoi acquisire uno screenshot senza spostare le mani dai lati del tuo Fold 5.

Prima di poter aggiungere il collegamento allo screenshot, devi attivare Edge Panel:

Apri l’ app Impostazioni . Tocca Visualizza . Tocca Schermata laterale . Tocca Pannelli perimetrali . Scorri i pannelli disponibili e tocca Attività .

Sul lato destro dello schermo del tuo Z Fold 5 viene visualizzata una maniglia mobile. Facendo scorrere questo verso l’interno si apre il Pannello Edge, ma è necessario aggiungere il collegamento allo screenshot poiché non viene visualizzato per impostazione predefinita.

Scorri la maniglia mobile sulla destra dello schermo verso l’interno per aprire il pannello Edge. Tocca il pulsante più . Trova il collegamento Acquisisci screenshot e toccalo per aggiungerlo al pannello Edge. Acquisisci uno screenshot scorrendo verso l’interno e toccando il collegamento screenshot.

Utilizza la scorciatoia della modalità Flex per eseguire uno screenshot dell’app attiva sullo schermo interno del Galaxy Z Fold 5

La modalità Flex si attiva quando il tuo Z Fold 5 è piegato in posizione verticale. Sebbene questo sia un modo pratico per registrare video, guardare contenuti multimediali ed effettuare videochiamate, il pannello di controllo nella metà inferiore non è rilevante per gli screenshot. Tuttavia, il pannello di controllo contiene un collegamento allo screenshot che cattura solo la metà superiore dello schermo.

Ecco come attivare la modalità Flex se non si attiva automaticamente:

Apri l’ app Impostazioni . Scorri verso il basso e tocca Funzionalità avanzate . Tocca Labs . Tocca il pannello Modalità Flex . Attiva gli interruttori accanto a ciascuna app. Il pulsante screenshot si trova sul lato sinistro del pannello di controllo della modalità Flex.

Scorri con il palmo della mano per acquisire uno screenshot

Un modo pratico per acquisire uno screenshot con un Galaxy Z Fold 5 aperto è far scorrere il bordo del palmo della mano sullo schermo. Tuttavia, devi prima attivare questa funzionalità:

Apri l’ app Impostazioni . Scorri verso il basso e tocca Funzionalità avanzate . Tocca Movimenti e gesti . Attiva l’ interruttore Scorri con il palmo della mano per acquisire .

Chiedi a Bixby o all’Assistente Google di fare uno screenshot

Il tuo assistente vocale può acquisire uno screenshot per te, il che è utile se hai le mani occupate mentre Z Fold 5 è appoggiato. Di’ “Ciao Bixby, fai uno screenshot” oppure “Ehi Google, fai uno screenshot”.

Come modificare, condividere e taggare screenshot sul Galaxy Z Fold 5

Dopo aver acquisito uno screenshot sul tuo Galaxy Z Fold 5, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata una finestra pop-up che ti consente di modificare, condividere e taggare gli screenshot.

odifica screenshot

Toccando il pulsante Modifica (icona matita e ritaglio) puoi disegnare sullo screenshot con vari tipi di penna e colori. È un modo pratico per evidenziare informazioni importanti. Puoi anche ritagliare lo screenshot.

Tagga gli screenshot

Contrassegnare uno screenshot semplifica la ricerca degli screenshot. Tocca il pulsante Tag (icona cancelletto) e seleziona un tag o inseriscine uno nuovo. Questi tag possono essere cercati nella barra di ricerca del tuo Z Fold 5.

Condividi screenshot

Toccando l’ icona Condividi puoi condividere il tuo screenshot con un’app o un contatto.

Come registrare lo schermo del Galaxy Z Fold 5

Puoi registrare lo schermo sul tuo Z Fold 5 scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello di accesso rapido. Qui, tocca il pulsante sullo schermo Registra per avviare la registrazione.

