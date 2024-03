Apple fa causa ad un ex dipendente per aver divulgato l’app Journal dell’iPhone e altro ancora

Apple questo mese ha citato in giudizio il suo ex dipendente Andrew Aude presso il tribunale dello stato della California, sostenendo di aver violato l’accordo di riservatezza dell’azienda e le leggi sul lavoro divulgando informazioni sensibili ai media e ai dipendenti di altre aziende tecnologiche. Apple ha chiesto un processo con giuria e chiede danni superiori a 25.000 dollari.

Aude è entrata in Apple come ingegnere software iOS nel 2016, poco dopo la laurea. Ha lavorato sull’ottimizzazione delle prestazioni della batteria, rendendolo “a conoscenza di informazioni riguardanti dozzine dei progetti più sensibili di Apple”, secondo la denuncia.

Perdite

L’accusa sostiene che, per un periodo di cinque anni, Aude ha utilizzato il suo iPhone di lavoro rilasciato da Apple per far trapelare informazioni su più di una mezza dozzina di prodotti e politiche Apple, tra cui l’allora non annunciata app Journal e le cuffie Vision Pro, politiche di sviluppo del prodotto, strategie per la conformità normativa, numero di dipendenti e altro ancora.

Nell’aprile 2023, ad esempio, Apple sostiene che Aude abbia fatto trapelare un elenco di funzionalità finalizzate per l’app Journal dell’iPhone a un giornalista del Wall Street Journal durante una telefonata. Nello stesso mese, Aaron Tilley del Wall Street Journal ha pubblicato un rapporto intitolato ” Apple pianifica l’applicazione di journaling per iPhone nell’espansione delle iniziative sanitarie “.

Utilizzando l’app di messaggistica crittografata Signal, si dice che Aude abbia inviato “oltre 1.400” messaggi allo stesso giornalista, che Aude chiamava “Homeboy”. È anche accusato di aver inviato “oltre 10.000 messaggi di testo” a un’altra giornalista del sito The Information e di aver viaggiato “attraverso il continente” per incontrarla.

Apple lo scopre

Apple ha dichiarato di essere venuta a conoscenza delle errate rivelazioni di Aude alla fine del 2023 e di averlo licenziato per la sua presunta cattiva condotta nel dicembre dello stesso anno.

In un’intervista del novembre 2023, Apple sostiene che Aude abbia negato di aver divulgato informazioni riservate a qualcuno. Tuttavia, durante quell’intervista, Apple sostiene che Aude sia andato in bagno e abbia cancellato “quantità significative di prove” dal suo iPhone di lavoro, inclusa l’app Signal che usava per comunicare con “Homeboy”.

Durante un’intervista di follow-up nel dicembre 2023, Apple sostiene che Aude abbia ammesso alcune delle sue rivelazioni errate, ma afferma di aver fornito solo “ammissioni ristrette limitate alle informazioni che non era stato in grado di distruggere”.

Aude avrebbe inoltre rifiutato di cedere le quote azionarie vincolate di Apple che aveva ricevuto come parte del suo pacchetto di compensi.

Apple ha affermato che Aude rappresenta una “minaccia continua” per l’azienda a causa della sua “lunga ed estesa storia di divulgazione di [informazioni riservate] a terzi intenzionalmente e senza autorizzazione, dei suoi continui rapporti con individui di altre società tecnologiche e giornalisti, e dei suoi tenta di nascondere la sua cattiva condotta.”

Apple sta cercando danni sia compensativi che punitivi per un importo da determinare durante il processo, e sta anche cercando altri rimedi legali.

