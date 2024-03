Vision Pro ottiene altri giochi Apple Arcade, incluso Alto’s Odyssey

Apple ha annunciato oggi che altri tre giochi Apple Arcade saranno disponibili sulle cuffie Vision Pro a partire da giovedì 28 marzo.

I titoli in arrivo domani su Vision Pro includono il popolare gioco di corsa infinita Alto’s Odyssey: The Lost City , il gioco di avventura disegnato a mano Gibbon: Beyond the Trees e il puzzle basato sulla fisica Spire Blast . Tutti e tre i giochi sono già disponibili su Apple Arcade su altri dispositivi, inclusi iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

“Il 28 marzo, i giocatori potranno librarsi sopra le dune spazzate dal vento in un posto fantastico lontano da casa in Alto’s Odyssey: The Lost City, tuffarsi in una giungla coinvolgente con una famiglia di gibboni nel vincitore dell’Apple Design Award 2022 Gibbon: Beyond the Trees, e fai crollare torri vibranti di tutte le forme e dimensioni che appaiono nel loro spazio fisico nel divertente puzzle game basato sulla fisica Spire Blast,” ha detto Apple, in un’e-mail sui giochi.

Accessibile tramite App Store, Apple Arcade è un servizio in abbonamento che fornisce accesso a centinaia di giochi su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro, tutti privi di pubblicità e acquisti in-app. Il servizio ha ricevuto il suo primo aumento di prezzo lo scorso anno, con i prezzi negli Stati Uniti che sono aumentati da 4,99 dollari a 6,99 dollari al mese.

