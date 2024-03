Come cambiare la suoneria del tuo telefono Android

Stanco di sentire la suoneria metallica e staccata del tuo telefono? Se sei come molte persone, probabilmente senti la tua suoneria più volte al giorno. Che tu possieda un modello di punta come il Samsung Galaxy S24 Ultra o uno dei nostri telefoni economici preferiti , hai dozzine di opzioni di suonerie che aspettano solo di essere utilizzate nel menu Impostazioni. Questa guida ti insegnerà come cambiare la suoneria e assegnare suonerie uniche alle persone nel tuo elenco di contatti.

Cambiare la suoneria su un telefono con Android stock

La maggior parte dei produttori include numerose suonerie sui propri telefoni, quindi non dovresti avere problemi a trovarne alcune che ti piacciono. Ecco come trovare le varie melodie di cui dispone il tuo telefono.

Scorri verso l’alto dalla schermata iniziale per aprire il menu del cassetto delle app. Apri l’ app Impostazioni . Scorri fino a Suono e vibrazione . Seleziona Suoneria telefono . Controlla le suonerie integrate divise in categorie pertinenti Seleziona una suoneria per riprodurla. Tocca Salva nell’angolo in alto a destra per impostarlo come suoneria predefinita.

Se desideri importare e impostare una suoneria personalizzata dalla memoria del telefono, procedi nel seguente modo.

Vai al menu Suoneria telefono in Impostazioni (fai riferimento ai passaggi precedenti). Seleziona I miei suoni Tocca l’ icona + nell’angolo in basso a destra. Scegli un file audio dal file manager e impostalo come suoneria predefinita

Cambia la suoneria del tuo telefono Samsung Galaxy

La skin Android One UI di Samsung utilizza un menu Impostazioni diverso. I passaggi per cambiare la suoneria differiscono su un telefono Galaxy.

Apri Impostazioni sul tuo telefono Samsung. Seleziona Suoni e vibrazioni Apri il menu Suoneria . Seleziona una delle suonerie integrate dal seguente menu

Non tutti preferiscono le suonerie integrate nel telefono Samsung. Se sei tra questi, imposta un tono personalizzato utilizzando i passaggi seguenti.

Apri il menu Suoneria in Impostazioni One UI (controlla i passaggi precedenti). Tocca + nell’angolo in alto a destra. Apre il menu di selezione del suono Puoi cercare la suoneria personalizzata dall’alto o utilizzare il menu di navigazione in basso per trovarla dalle cartelle del dispositivo. Troverai le suonerie importate in Personalizzate nel menu Suoneria. Tocca l’icona rossa accanto a un tono per rimuoverlo.

Bonus: cambia la tua suoneria sulle app di messaggistica più popolari

WhatsApp

Finora abbiamo parlato di cambiare la suoneria per le tue chiamate regolari sulla rete dell’operatore. Con la crescente popolarità delle app di messaggistica istantanea (messaggistica istantanea) di terze parti, molti preferiscono WhatsApp, Messenger e Google Meet per rimanere in contatto con amici e familiari. Ecco come cambiare la suoneria per le chiamate WhatsApp in arrivo su Android.

Apri WhatsApp sul tuo telefono. Tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra e apri Impostazioni . Seleziona Notifiche Scorri fino a Chiamate e seleziona Suoneria . Apri Suoni e scegli una melodia pertinente per le tue chiamate in arrivo

