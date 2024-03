Apple annuncerà i nuovi iPad il 26 marzo

Si prevede che Apple rilascerà nuovi modelli di iPad Air e iPad Pro OLED nelle prossime settimane. Secondo nuove indiscrezioni provenienti dall’Asia, l’azienda annuncerà i suoi nuovi iPad martedì 26 marzo.

Il leaker cinese Instant Digital su Weibo questa mattina ha affermato che la data vedrà una sorta di annuncio da parte di Apple relativo ai nuovi iPad, ma si è fermato prima di definirla una data di lancio ufficiale. Invece, Apple potrebbe annunciare la disponibilità del preordine, con date di spedizione a seguire.

Separatamente, il sito web cinese IT Home ha affermato che il 26 marzo Apple rilascerà nuovi iPad. Tuttavia, il punto vendita sembra aver interpretato questo come una data di lancio basata su quando diverse inserzioni Amazon per custodie protettive di terze parti per i nuovi iPad saranno pubblicate, piuttosto che informazioni specifiche da una fonte attendibile.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple prevede di rilasciare i nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air verso la fine di marzo o ad aprile. Detto questo, il giornalista con buone conoscenze ora sembra propendere maggiormente per la possibilità di un rilascio ad aprile.

Scrivendo nell’ultima edizione per abbonati della sua newsletter Power On , Gurman ha affermato di voler chiarire la confusione su quando credeva che Apple avrebbe rilasciato nuovi iPad (in particolare nuovi modelli di iPad Pro).

Gurman ha ribadito che una nuova variante di iPadOS 17.4 progettata per i modelli aggiornati non sarà completa fino alla fine di marzo o addirittura ad aprile. “Una volta che il sistema operativo è finito, Apple deve inviarlo alle fabbriche per essere installato sul nuovo hardware. Questo processo potrebbe durare un paio di settimane, probabilmente portandoci più in profondità nel prossimo mese,” ha scritto.

Si prevede che due nuovi modelli di iPad Pro siano dotati di un nuovo chip M3, display OLED, un guscio più sottile, una fotocamera frontale orientata al paesaggio, una sporgenza della fotocamera ridisegnata e possibilmente la ricarica wireless MagSafe.

Si prevede che i due nuovi modelli di iPad Air siano dotati del chip M2 di Apple e di una fotocamera frontale orientata al paesaggio, incluso un primo modello da 12,9 pollici.

Altri annunci attesi nel periodo marzo-aprile includono una nuova Magic Keyboard per iPad Pro con un trackpad più grande e una nuova Apple Pencil.

Gurman aveva precedentemente escluso un evento Apple per i nuovi iPad . Crede invece che saranno annunciati in un comunicato stampa sul sito web di Apple Newsroom, come lo sono stati i nuovi modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici all’inizio di questo mese.

