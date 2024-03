Come rendere la tua canzone preferita la tua suoneria su Android

Puoi personalizzare quasi ogni aspetto del tuo telefono Android. Che tu possieda un dispositivo Android di punta o economico , puoi abbellire l’esterno con una custodia robusta o dei cinturini. Il tuo telefono viene fornito con suonerie di serie preinstallate e modificale per un tocco unico. Separa le chiamate di lavoro urgenti da quelle personali impostando una melodia personalizzata per i tuoi contatti. Questo tutorial mostra come impostare la tua canzone preferita come nuova suoneria con pochi tocchi.

Come rendere una canzone la tua suoneria su Android

Questi passaggi funzionano per qualsiasi telefono Android con Android 13 o versioni successive. I passaggi sono simili per le versioni precedenti. Per impostare la tua canzone preferita come suoneria:

Apri l’ app Impostazioni . Tocca Suono e vibrazione Tocca Suoneria telefono . Tocca I miei suoni . Tocca l’ icona + nell’angolo in basso a destra Seleziona il file audio che desideri utilizzare dalla rubrica del tuo telefono. Tocca Salva nell’angolo in alto a destra.

C’è una canzone che è uno scherzo tra te e un amico? O forse una canzone d’amore che condividi con il tuo partner? Puoi scegliere quelle canzoni come suonerie personalizzate per un contatto specifico. Personalizza le suonerie per coloro che conosci bene. Se ti piace come suona, segui queste istruzioni passo passo:

Apri l’ app Contatti . Seleziona il contatto per il quale desideri impostare una suoneria personalizzata. Tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra. Tocca Imposta suoneria Tocca I miei suoni in cima all’elenco. Tocca l’ icona + nell’angolo in basso a destra Seleziona il file audio che desideri utilizzare dalla rubrica del tuo telefono. Tocca Salva nell’angolo in alto a destra

Lo saprai subito ogni volta che quel contatto ti squilla. Inoltre, potresti sorridere quando ascolti la canzone.

Come impostare una canzone come suoneria sui telefoni Samsung Galaxy

I passaggi sono leggermente diversi sulla One UI di Samsung. Ecco come utilizzare la tua canzone preferita come suoneria su un telefono Samsung:

Apri Impostazioni . Seleziona Suoni e vibrazioni . Tocca Suoneria Tocca l’ icona più . Seleziona una canzone Tocca Fine

Come avere musica sul tuo Android