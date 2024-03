Come annullare l’abbonamento Xbox Game Pass Core

Come Google Play Pass e Apple Arcade per i giochi mobili, Microsoft richiede un abbonamento per accedere a un catalogo di titoli AAA e indipendenti sulla piattaforma Xbox. Se non giochi sulla tua console Xbox e ti sei avventurato in altre piattaforme come i giochi mobili , Xbox Game Pass Core potrebbe non essere il miglior rapporto qualità-prezzo. Questa guida ti guida passo dopo passo attraverso il processo di annullamento rispondendo alle domande comuni relative all’abbonamento Xbox Game Pass Core.

Cos’è Xbox Game Pass Core? Xbox Game Pass Core è un nuovo servizio di Microsoft, che succede al servizio Xbox Live Gold di lunga durata. Come parte di un abbonamento a partire da $ 10 al mese o $ 60 all’anno (stesso prezzo di Xbox Live Gold), include l’accesso all’esperienza multiplayer online su Xbox, sconti esclusivi fino al 20% su giochi selezionati e fino al 10% di sconto sui componenti aggiuntivi di gioco correlati dal catalogo Xbox Game Pass. Puoi anche accedere ad alcuni dei franchise iconici di Microsoft, tra cui Gears 5, Halo 5: Guardians, Fable Anniversary, successi di Bethesda come Fallout 4 e Dishonored 2 e titoli indipendenti straordinari. Il servizio si aggiorna con nuovi giochi, quindi c’è sempre qualcosa di nuovo da provare. Puoi visualizzare la libreria dei giochi nell’app Xbox Game Pass su Microsoft Store o sul sito Web Microsoft. Puoi anche passare dalla riproduzione su Xbox a quella su PC, per giocare facilmente come preferisci. L’unico svantaggio è che Xbox Game Pass Core ha un catalogo più piccolo di Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate include l’accesso a EA Play, giochi per PC (la libreria Game Pass), giochi sul cloud e talvolta l’accesso a nuove versioni di Xbox Game Studios. Se desideri il massimo del rapporto qualità-prezzo, converti il ​​tuo abbonamento Xbox Game Pass Core in Xbox Game Pass Ultimate. Annullamento dell’abbonamento Xbox Game Pass Core sul sito Web Microsoft Segui questi passaggi per annullare l’abbonamento tramite il sito Web Microsoft nella pagina del tuo account. È possibile accedere al sito Web da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet e di un browser Web funzionante. Visita Servizi e abbonamento Microsoft e utilizza le credenziali del tuo account Xbox per accedere al tuo account Microsoft. Trova il tuo abbonamento Game Pass Core e fai clic su Gestisci Fare clic su Annulla abbonamento Annullamento dell’abbonamento Xbox Game Pass Core sulla console Xbox Questo è un metodo più rapido se hai il tuo dispositivo Xbox a portata di mano. Questa guida mostra un dispositivo Serie S. Puoi applicare questi passaggi ad altre console Xbox, come Xbox One e Xbox Series X. Premi il pulsante Xbox sul controller. Seleziona Impostazioni con l’icona a forma di ingranaggio. Vai alla scheda Account e quindi seleziona Abbonamenti Scegli l’ abbonamento Game Pass Core Seleziona Annulla abbonamento in basso Annullamento dell’abbonamento Xbox Game Pass Core sull’applicazione Game Pass Puoi annullare l’abbonamento utilizzando l’app Xbox Phone su dispositivi Android e iOS. Utilizziamo un telefono Android per questo tutorial e gli utenti iPhone possono seguirlo. Apri l’ app Game Pass sul tuo dispositivo Android o iOS. Accedi utilizzando le credenziali del tuo account Xbox. Tocca l’ icona Profilo nell’angolo in basso a destra dello schermo. Tocca l’ icona Impostazioni nell’angolo in alto a destra dello schermo. Scegli I miei abbonamenti in Gestisci account per visualizzare i tuoi abbonamenti attivi. Seleziona Annulla abbonamento

Se annullo Xbox Game Pass, i miei giochi scompariranno?

Dopo aver annullato l’abbonamento Xbox Game Pass, i giochi acquistati rimangono tuoi, ma l’accesso ai titoli Game Pass non di proprietà termina. Il multiplayer online è limitato ad eccezione dei giochi free-to-play come Fortnite e Apex Legends.

Anche i salvataggi nel cloud, le offerte esclusive e i contenuti non sono disponibili. Tuttavia, i tuoi progressi nel gioco sono al sicuro. Se acquisti e giochi a un titolo Game Pass o ti abboni nuovamente, non dovrai scaricarlo di nuovo. Puoi continuare da dove avevi interrotto.

Posso mettere in pausa il mio abbonamento Xbox Game Pass Core?

Forse non sei pronto a dire addio al servizio in abbonamento e vuoi prenderti una pausa dalle spese di gioco. Visita account.microsoft.com e disattiva la fatturazione ricorrente. Ciò impedisce a Microsoft di rinnovare automaticamente l’abbonamento corrente. Eventuali piani prepagati, come l’abbonamento annuale di 3 o 12 mesi, si applicano automaticamente al tuo account. La disattivazione della fatturazione ricorrente interrompe solo gli addebiti futuri.

Rimborso del tuo abbonamento Xbox Game Pass Core

I paesi hanno diverse politiche di rimborso proporzionale e l’idoneità varia in base alla durata dell’abbonamento corrente. Ecco perché ottenere un rimborso per Xbox Game Pass generalmente implica passare attraverso l’assistenza clienti di Microsoft.

La procedura è la stessa dell’annullamento dell’abbonamento. Vai ad Abbonamenti e servizi Microsoft. Per l’abbonamento che desideri annullare, seleziona Gestisci > Annulla abbonamento . Se disponibile, fai clic su Richiedi un rimborso .

Se non vedi questa opzione, è possibile che l’acquisto non sia idoneo per un rimborso o sia scaduto il periodo di rimborso. Contatta il supporto Xbox. Sii pronto a fornire maggiori informazioni o a rispondere alle domande che il team di supporto potrebbe porre in merito alla tua richiesta di rimborso.