Cos’è una rete neurale?

Strati nascosti

Questi sono i livelli tra i livelli di input e di output. Ogni strato di una rete neurale è costituito da piccoli nodi individuali. Questi nodi sono adattivi e si modificano man mano che raccolgono più informazioni. Il livello nascosto elabora le informazioni e le passa al livello successivo.

Strato di uscita

Rappresenta lo strato finale e produce il risultato in base agli input ricevuti. Questo processo è anche chiamato propagazione in avanti. La rete neurale tiene conto del calcolo della perdita, della discesa del gradiente per ridurre la perdita, diminuire l’imprecisione, regolare il peso e addestra il modello ad adattarsi e apprendere modelli dai dati di input. È spesso noto come backpropagation.

Tipi di reti neurali

Esistono diversi tipi di reti neurali. Differiscono in base ai punti di forza e ai casi d’uso. Diamo uno sguardo ad alcuni dei tipi più comuni.

Reti neurali feedforward

È il più elementare della lista. Qui, i dati viaggiano da uno strato di input allo strato di output in una direzione lineare. Il suo approccio diretto lo rende adatto ai software di riconoscimento facciale. Esiste anche un percettrone multistrato (MLP), che è un tipo di rete neurale feedforward con diversi strati nascosti.

Reti neurali ricorrenti (RNN)

Le reti neurali ricorrenti sono più complesse. Ogni nodo nel modello RNN funziona come una cella di memoria per ricordare le informazioni per un uso futuro. Il sistema inoltre apprende e si modifica automaticamente per fornire previsioni migliori. Tali tipi di reti neurali vengono utilizzate nelle soluzioni software di sintesi vocale.

Rete neurale convoluzionale (CNN)

La CNN è il modello più popolare per l’elaborazione delle immagini, il rilevamento di oggetti, il riconoscimento facciale, la classificazione delle immagini e altro ancora. Ha strati convoluzionali che apprendono indizi, trovano altre caratteristiche dai dati di input e mettono insieme tutto per riconoscere l’immagine.

A cosa servono le reti neurali?

Le reti neurali hanno rivoluzionato le aziende e la nostra vita quotidiana con soluzioni software utili e intelligenza artificiale di livello superiore. Ecco alcuni casi d’uso comuni per le reti neurali artificiali: