Il pannello OLED da 6,1 pollici dell’iPhone SE 4 sarà probabilmente fornito dalla cinese BOE

Il fornitore Apple BOE ha preso l’iniziativa di diventare il fornitore di pannelli OLED per l’iPhone SE di quarta generazione, riferisce IT Home .

Samsung Display, BOE e Tianma hanno tutti discusso con Apple per la fornitura dei pannelli OLED, ma il rapporto di oggi afferma che Samung si è ritirata dalle trattative a causa di problemi di prezzo, nonostante avesse un inventario OLED di iPhone 14 da cui attingere.

Secondo quanto riferito, Apple ha offerto 25 dollari per pannello, ma l’offerta finale di Samsung è stata di 30 dollari, che è inferiore a quella dei due produttori cinesi. Ciò lascia BOE e Tianma come potenziali fornitori, tuttavia Tianma non ha ancora soddisfatto i severi requisiti di qualità di Apple, lasciando BOE in pole position per aggiudicarsi la maggior parte degli ordini, se non tutti.

Si dice che i prezzi dei pannelli per l’iPhone SE 4 siano molto inferiori rispetto a quelli addebitati dai fornitori per i display OLED utilizzati nell’iPhone 15, poiché i pannelli per l’SE utilizzeranno parti legacy identiche a quelle utilizzate nell’iPhone 13 e iPhone 14. quindi i fornitori non dovranno fare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo. Si ritiene che i produttori di display abbiano fatto offerte per la fornitura dei pannelli almeno dallo scorso agosto .

Si dice che l’‌iPhone SE‌ di quarta generazione presenti un design simile all’iPhone 14 con un display OLED da 6,1 pollici, Face ID invece di Touch ID, una porta USB-C, un pulsante Azione e un aspetto a tutto schermo che elimina con il pulsante Home.

All’inizio di questo mese, i rendering CAD del dispositivo hanno confermato le precedenti indiscrezioni sul design dell’iPhone SE 4, il cui lancio è previsto nel 2025. Nonostante i presunti aggiornamenti, l’‌iPhone SE‌ 4 potrebbe subire un deprezzamento più rapido rispetto ai modelli Apple di fascia alta, secondo uno rapporto .

VIA