Le spedizioni di iPhone di Apple in Cina sono diminuite del 33% lo scorso mese

Secondo i dati del governo (via Bloomberg ), le spedizioni di iPhone di Apple in Cina sono diminuite del 33% a febbraio rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Un rapporto dell’Accademia cinese di tecnologia dell’informazione e della comunicazione ha mostrato che i marchi stranieri hanno spedito circa 2,4 milioni di smartphone il mese scorso. Dato che Apple è l’unico fornitore estero con una quota di mercato significativa, la società rappresenta la stragrande maggioranza di tali spedizioni.

Il calo di febbraio segna il terzo mese consecutivo di minori spedizioni di iPhone. Nel mese di gennaio Apple ha spedito circa 5,5 milioni di unità in Cina, ovvero circa il 39% in meno di dispositivi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A dicembre, la società ha subito un calo del 30% su base annua nel paese.

Sembra che Apple stia affrontando una dura battaglia per invertire il calo delle vendite di iPhone in Cina, con un calo del 24% su base annua nel 2023 che si prevede si aggraverà fino al 2024. I rivenditori Apple in Cina sono sempre più dipendenti dagli sconti per spostare le scorte di ‌iPhone 15‌. Gli sconti seguono le rare riduzioni di prezzo di Apple sul suo sito web prima delle vacanze del Capodanno lunare di febbraio.

Gli sforzi di Apple per contrastare la crisi saranno probabilmente ostacolati anche dalla decisione della Cina dello scorso anno di bandire gli iPhone dagli uffici di numerose agenzie governative e società statali. La Cina ha un numero enorme di imprese statali nei settori della produzione di energia, della costruzione di porti marittimi, dell’estrazione mineraria, della produzione, dell’istruzione e degli investimenti.

Apple deve anche fare i conti con un forte interesse per l’ultima linea Mate 60 di Huawei, rilasciata a settembre poche settimane prima del lancio dell’iPhone 15. Il Mate 60 Pro di Huawei utilizza un nuovo processore da 7 nanometri fabbricato in Cina su misura per il mercato locale, dimostrando il tipo di capacità avanzate di produzione di semiconduttori che le sanzioni statunitensi erano state originariamente progettate per prevenire.

Secondo la società di ricerca Canalys, il mercato cinese complessivo degli smartphone si è contratto di quasi un terzo a febbraio. Gli analisti prevedono ancora una crescita nel corso dell’anno, ma si aspettano che le vendite di iPhone 15 continuino a diminuire mentre i rivali locali continuano a promuovere in modo aggressivo le funzionalità di intelligenza artificiale nel marketing dei dispositivi. Il CEO Tim Cook ha visitato la Cina all’inizio di questo mese presso il nuovo negozio Apple a Shanghai e ha partecipato al China Development Forum a Pechino, dove ha affermato che il Paese è “critico” per Apple.

