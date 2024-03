Phil Schiller di Apple lavora 80 ore alla settimana supervisionando l’App Store

Con l’ App Store e l’ecosistema delle app che stanno subendo importanti cambiamenti nell’Unione europea, il Wall Street Journal ha condiviso oggi un profilo del capo dell’‌App Store‌ Phil Schiller , responsabile dell’‌App Store‌.

Sebbene Schiller sia passato da capo marketing a “Apple Fellow” nel 2020 per fare un passo indietro rispetto ad Apple e dedicare più tempo a progetti personali e amici, secondo quanto riferito lavora quasi 80 ore a settimana.

Schiller è noto per rispondere alle e-mail quasi immediatamente e per rispondere alle telefonate a tutte le ore. Ha testimoniato durante la causa Epic contro Apple per difendere ardentemente l’‌App Store‌, ed è anche coinvolto nella messaggistica europea di Apple. Schiller ha partecipato alle chiamate PR di Apple con i membri dei media quando sono state annunciate le modifiche a iOS 17.4 e ha dedicato del tempo a spiegare come il DMA avrà un impatto sulla privacy e sulla sicurezza degli utenti in Europa.

Quando Apple ha chiuso l’ account sviluppatore di Epic Games a marzo per impedirle di creare un marketplace di app alternativo, è stato Schiller a inviare un’e-mail al CEO di Epic Games Tim Sweeney per suggerire che l’account era stato chiuso a causa delle critiche di Epic alla conformità DMA di Apple. . L’e-mail di Schiller non è piaciuta alla Commissione Europea e Apple alla fine ha annullato la sua decisione.

Secondo il Wall Street Journal , il CEO di Apple Tim Cook si rimette a Schiller quando si tratta di questioni legate all’‌App Store‌. Schiller entrò in Apple nel 1987, se ne andò nel 1993 e ritornò nel 1997 quando Steve Jobs tornò in Apple. È stato in prima linea in alcuni dei più grandi lanci di prodotti Apple, sviluppando strategie di marketing per qualsiasi cosa, dall’iPod al Mac.

È stato uno dei principali sostenitori dell’aggiunta di app di terze parti all’iPhone , lavorando per convincere Jobs a lanciare l’‌App Store‌ nel 2008. Conosciuto come un “mini-me” di Jobs, Schiller avrebbe mantenuto viva la filosofia di Jobs in Apple. Sotto il suo controllo, la revisione umana è rimasta una parte fondamentale dell’‌App Store‌ e l’‌App Store‌ è diventato un importante flusso di entrate per Apple.

