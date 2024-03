Come ruotare lo schermo sul tuo telefono o tablet Android

Puoi utilizzare la maggior parte delle app in modalità orizzontale e verticale. La flessibilità di passare da una modalità all’altra migliora la tua esperienza visiva, sia che tu stia giocando o guardando un video. Tuttavia, la funzione di rotazione dello schermo sui dispositivi Android potrebbe non funzionare sempre come previsto, rendendo difficile passare da una modalità all’altra. In questo articolo ti spieghiamo come ruotare velocemente lo schermo del tuo dispositivo, sia che utilizzi un telefono Samsung di fascia alta o un dispositivo Android economico .

Ruotando lo schermo attraverso il menu Impostazioni rapide

Se lo schermo non ruota automaticamente dall’orientamento verticale a quello orizzontale, probabilmente hai disattivato le impostazioni di rotazione automatica dello schermo. Ecco come attivarlo utilizzando il menu Impostazioni rapide:

Scorri verso il basso per aprire il pannello delle notifiche. Scorri verso il basso un’altra volta per aprire le Impostazioni rapide. Vedrai un grande pulsante con la scritta Rotazione automatica . L’impostazione della rotazione automatica è disattivata se il pulsante indica Disattivato ed è grigio. Tocca il pulsante per attivare la funzionalità di rotazione automatica Il dispositivo ruota in modalità orizzontale quando lo giri lateralmente e torna in modalità verticale quando lo tieni in verticale.

Rotazione dello schermo tramite l’app Impostazioni sugli smartphone Android

Puoi anche attivare la funzionalità di rotazione automatica tramite l’app Impostazioni sul tuo telefono Android. Ecco cosa farai:

Sblocca la schermata di blocco e avvia l’app Impostazioni del tuo dispositivo . Seleziona Display per attivare la rotazione automatica. Scorri verso il basso fino a visualizzare l’ opzione Rotazione automatica dello schermo e attiva l’interruttore per attivare questa funzionalità.

Come ruotare la schermata iniziale del tuo dispositivo Android

Per ruotare la schermata iniziale del tuo dispositivo Android, procedi nel seguente modo:

Passa alla schermata iniziale e tieni premuta un’area vuota per alcuni secondi. Quando viene visualizzato il menu contestuale, tocca Impostazioni casa . Attiva l’interruttore accanto all’opzione Consenti rotazione della schermata iniziale

Cosa fare se lo schermo del tuo Android non ruota automaticamente

Se la funzionalità di rotazione automatica del tuo Android è attiva, ma lo schermo del telefono non ruota automaticamente, potrebbe indicare un piccolo problema tecnico o hardware. In questo caso, il primo passo è riavviare il telefono. Se il problema persiste, aggiorna il telefono e riavvialo.

In alternativa, potresti toccare lo schermo mentre provi a ruotarlo. Tenendo premuto lo schermo si impedisce il funzionamento della rotazione automatica. Quando ruoti il ​​telefono, assicurati che le dita tengano solo i bordi del dispositivo. Se il problema persiste, il tuo smartphone potrebbe avere un problema hardware. In questo caso, chiedi assistenza al tuo smartphone per risolvere questo problema.

